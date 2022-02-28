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Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya göndereceği askeri yardımlar belli oldu!

Çok sayıda ülke, Rus saldırısı altındaki Ukrayna'ya mühimmat ve silah desteği için harekete geçti.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya göndereceği askeri yardımlar belli oldu!
Ömer
Ömer
28 Şubat 2022 Pazartesi 21:08

Rusya'nın askeri harekatının ardından başkent Kiev çevresinde silah sesleri yoğunlaşmaya başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in Batı'dan destek istemesinin ardından ülkeler art arda askeri yardım yapma taahhüdünde bulundu.

UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK
Buna göre, Polonya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Birleşik Krallık ve ABD, önemli miktarda askeri teçhizat ve silah sevkiyatına onay verdi.

Polonya, Ukrayna'ya mühimmat, hava hedeflerini yok etmek için akıllı füze setleri ve ayrıca insansız keşif sistemleri ile havan topları gönderme kararı aldı.

GÖNDERİLECEKLER LİSTESİ BELLİ OLDU
ABD'nin Javelin füzeleri, tanksavar silahları, Mi-17 helikopterleri ve diğer bazı askeri teçhizatlardan göndereceği, Belçika'nın 2 bin makineli tüfek ve 3.8 bin ton yakıt göndereceği kaydedildi.

Ukrayna ordusuna hangi ülkeden ne şekilde yardım yapıldığı ve yapılmasının planlandığı haritaya yansıdı.

MAKİNELİ TÜFEK, MERMİ, FÜZELER...
Polonya basınından onet'in haberine göre, söz konusu askeri yardımlar kapsamında, Çek Cumhuriyeti 30 bin tabanca, 7 bin saldırı tüfeği, 3 bin makineli tüfek, keskin nişancı tüfekleri ve yaklaşık bir milyon adet mermiyi Ukrayna'ya aktaracak.

Estonya'nın Javelin füzeleri, uçaksavar mühimmatı, 25 bin kuru gıda ambalajı ve tıbbi ekipmanı yola çıkaracağı, yine Fransa ve Yunanistan'ın çeşitli savunma silahları ile Finlandiya'nın 2 bin kurşun geçirmez yelek ve 2 bin adet kaskı Rus saldırısı altındaki ülkeye göndereceği ifade edildi.

İNSANİ YARDIMLAR DA YAPILIYOR
Almanya 5 bin kask, bin tanksavar silahı, 500 Stinger karadan havaya füze; İsveç 5 bin elde taşınabilen tanksavar bombası fırlatıcı (Pansarskott 86), 5 bin kask, 5 bin kurşun geçirmez yelek ve 135 bin sahada kullanılması amaçlanan erzak iletecek.

Söz konusu verilerin, Ukrayna'yı desteklemeye karar veren hükümet temsilcilerinin kamuya yaptıkları açıklamalara dayandığına dikkat çekildi.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerin Ukrayna'ya insani yardımları ulaştırdığı bilgisine yer verildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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