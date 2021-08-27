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Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri

Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri
27 Ağustos 2021 Cuma 23:31

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe ile Galatasaray ülkemizi temsil edecek.

Temsilcilerimizin hangi gruplarda oynayacağı ve rakipleri belli oldu. Fenerbahçe D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp ile karşılaşacak.

Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya'ya karşı mücadele edecek.

Saat 13.00'te İstanbul'da yapılan kura çekiminde gruplar şu şekilde:

A

Lyon
Rangers
Sparta Prag
Brondby

B

Monaco
PSV Eindhoven
Real Sociedad
Sturm Graz

C

Napoli
Leicester
Spartak Moskova
Legia Varşova

D

Olympiakos
Eintracht Frankfurt
Fenerbahçe
Royal Antwerp

E

Lazio
Lokomotiv Moskova
Olimpik Marsilya
Galatasaray

F

Braga
Kızıl Yıldız
Ludogorets
Midtjylland

G

Leverkusen
Celtic
Real Betis
Ferençvaroş

H

Dinamo Zagreb
Genk
West Ham United
Rapid Wien

Avrupa Ligi nde temsilcilerimizin rakipleri #1

İLK SIRADA BİTİRMEK ÖNEMLİ

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar, direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.

Avrupa Ligi nde temsilcilerimizin rakipleri #2

ÜÇÜNCÜ BİTİREN KONFERANS LİGİ'NE

Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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