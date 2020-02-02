Avrasya Tünelinden Geçmek Yüzde 56 Zam'a Uğradı!
Avrasya Tünelinden Geçmek Yüzde 56 Zam'a Uğradı!
İstanbul'un iki önemli göz bebeğini bir araya toplayan denizin altından ilk kez bir araya getiren Avrasya Tüneli, geçiş ücretleriyle yine gündem oldu. Aralık ayı 2016 yılında açılan tünel ilk başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle tek yönden en az 15 lira ücret alıyordu. 2017 senesi ile beraber bu fiyatutar t 16,6 liraya, devamından önce 19,20 liraya en son 23,30 liraya ulaştı. 2020 fiyat tarifesi ise 36,40 lira olarak belirlendi.
GEÇEN YIL 'SEHVEN' ZAM YAPILDI DENMİŞTİ
Yerel şeçim önceki süreçte tünel geçişlerine zam yapılmadı. , ocak ayında tünelin geçiş ücretleri için yüzde 37,5 zam oldu Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde açıklanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zammın 'yanlışlıkla ' yapıldığını açıkladı . eski dönem ulaştırma bakanlığının yazılı açıklamada şu şekilde açıklamalarda bulunmuştu: "2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak ödenen geçiş ücretleri, aynı şekilde devam etmektedir. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan yeni ücret tablosu siteye sehven yeralmış olup kısa zamanda yok edilmiştir ." Böylece ertelenen artış çogunlukla gerçekleşmiş bulundu . Yerel seçim öncesinde sehven yapılan zam, sandıktan 10 ay sonra daha yüksek oranlarla uygulamaya başlandı.
AÇILDIĞINDAN BU TARAFA YÜZDE 142 ZAM
Öte yandan uygulandığı sene tünelle ilgili verilen bilgiler neticesinde , geçiş ödemelerinin otomobiller 4 dolar+KDV, minibüsler ve otobüsler için tutar 6 dolar+KDV bulunduğu belirtilmişti. 1 Şubattan itibaren Avrasya Tüneli tek yön geçiş ödemeleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak yayınlandı. Yani tünelin geçiş ücreti açıldığı tarihten bu tarafa toplamda yüzde 142 artış yaşadı.VATANDAŞA KUR YÜKÜ UYGULANDI
Tünele yapılan zamma dönük tepkilerin bir başka ayağını dolarla sözleşme yapıldı . Vatandaşa 'TL'ye dönün' çağrısının yapıldığı zamanlar içerisinde büyük proje ye yönelik dolar kuruyla anlaşmaya gidilmesi soru işaretlerini çoğalttı . İşletmeci şirket ile 4 dolar+KDV üstünden sözleşme yapılmasına yönelik bu rakamın son zamma 5.60 dolar+KDV şeklinde yansıtılması da büyük yankı uyandırdı . Kur aynı oranda artmamasına rağmen vatandaşa bir de kur yükü eklenerek çile arttırıldı.
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