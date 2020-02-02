Avrasya Tünelinden Geçmek Yüzde 56 Zam'a Uğradı!

Avrasya Tünelinden Geçmek Yüzde 56 Zam'a Uğradı!

Avrasya Tüneli yine geçiş ücretiyle gündem oldu. Aralık 2016' yılında açılan tünelin tek gidiş ücreti 15 lira olarak belirlenmişti. En son otomobiller için 23,30 lira olarak belirlenen ücret, yaklaşık 14 tl tutarında artış kaydetti dün itibarıyla 36,40 liraya çıktı.

Otomobiller için 23,30 lira olarak belirlenen ücret, dün itibarıyla 36,40 liraya çıktı. Yerel seçim döneminde 'yanlışlıkla yapıldı' denilerek geri çekilen zammın neredeyse 2 katı sandıktan 10 ay sonra geldi. 4 dolar olarak belirlenen tutarda geçiş ücreti de yapılan zam oranına ve TL karşılığına göre 5.60 dolara ulaştı.