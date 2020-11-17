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AVM, market ve restoranlara saat sınırlaması getirildi 17 Kasım 2020 Son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AVM, market ve restoranlara saat sınırlaması getirildiğini açıkladı. peki AVM, market ve restoranlar hangi saatler arasında açık olacak berberler hangi saatler açık olacak? marketler hangi saatlerde açık olacak ? AVM ler hangi saatlerde açık olacak? hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi mi?

AVM, market ve restoranlara saat sınırlaması getirildi 17 Kasım 2020 Son dakika
17 Kasım 2020 Salı 20:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı iş yerlerine saat sınırlaması getirildiğini duyurdu.

AVM, MARKET, RESTORAN VE BERBERLER SAAT 10.00 İLE 20.00 ARASI AÇIK OLACAK

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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