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Atatürk'ün hutbelerde neden anılmadığını gösteren belge

Mustafa Kemal Atatürk, hutbelerde adının anılmaması için 5 Mart 1926'da kararname çıkarmıştı. İşte Atatürk'ün imzasını taşıyan o belge.

Atatürk'ün hutbelerde neden anılmadığını gösteren belge
Kamusaati
Kamusaati
27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:45

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yanına aldığı kameramanla birlikte camiye giderek kendince bir provokasona imza attı.

İmamın hutbede olduğu anlarda kameraman kayda girdi, Ümit Özdağ da "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırdı.

O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Kameramanı ile birlikte cuma namazına giden Ümit Özdağ, imam hutbeye çıktığında cemaati provoke etmeye çalıştı.

“Atatürk'ü anmayacak mıyız?”

İmama bağıran Ümit Özdağ, “Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?” diye sordu.

Özdağ, cemaatin bakışlarının ardından “Atatürk'ün ruhuna Fatiha” dedi ve kameraman kaydı sonlandırdı.

Video kaydını Özdağ'ın yardımcısının çektiği belirlendi.

Siyasetini nefret üzerine oturtan ancak Kemalist oylara da göz diken Ümit Özdağ'ın bu girişimi, ortaya çıkan belge ile yerle bir oldu.

Bilindiği üzere daha önce de Atatürk'ün hutbelerde neden yer almadığına yönelik tartışmalar yapıldı.

Atatürk'ün kendi emri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise devlet arşivlerinden çıkan belgeyle tartışmalara cevap verdi.

5 Mart 1926 tarihli Mustafa Kemal Atatürk ve bakanların imzasını taşıyan kararnamede “Bundan sonra camilerde, hutbelerde şahıs ismi söylemeksizin ‘Millet ve Cumhuriyetin kurtuluşu için’ dua edilmesi karar kılınmış ve bu kararların bütün vilayetlere İçişleri Bakanlığınca tebliğ edilmesi için havale edilmiştir” ifadeleri yer alıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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