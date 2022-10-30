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Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı TRT spikerinden olay sözler

TRT ekranlarında Cumhuriyet Bayramı haberlerinin verildiği sırada ilginç anlar yaşandı. TRT haber spikeri Deniz Demir, yayın biterken bir anda akıştan çıkarak, "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diyerek sözlerini noktaladı. Spikerin "Ümmet" kelimesiyle ilgili ifadeleri gündem oldu.

Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı TRT spikerinden olay sözler
Kamusaati
Kamusaati
30 Ekim 2022 Pazar 02:32

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında coşku içerisinde kutlandı. Cumhuriyet Bayramı heyecanı televizyon ekranlarından da anbean izleyicilerle paylaşıldı. TRT ekranlarında yaşanan bir olay ise kısa sürede gündem oldu.

TRT HABER spikerinin ana haber bültenini aktardıktan sonra önündeki notlardan okuyarak seyirciye aktardığı sözler yayına adeta damga vurdu.

TRT spikerinin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarken kullandığı ifadeler şu şekilde; "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken. Cumhuriyeti zihninde ve kalbi yaşatan bu büyük devlet büyük millet, Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın. "

Spiker Deniz Demir'in Atatürk'le ilgili bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Demir'i "Bizi ümmet olmaktan çıkaran" ifadesi nedeniyle eleştirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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