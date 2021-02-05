Askerlik uzayacak mı? Askerliğin 12-18 aya uzaması hakkında haberler gündeme bomba gibi düştü

Askerlik uzayacak mı? askerli 12 aya mı çıkacak? Askerlik ne zaman uzayacak? Askerlik 18 aya uzayacak mı? Askerlik uzayacağını kim söyledi? Son dakika 6 ay olan askerliğin 12-18 aya uzayacağına dair haberler gündeme bomba gibi düştü. Askerliğin uzayacağına dair çıkan haberlerle ilgili güvenlik kaynaklarından son dakika bilgisine ulaşıldı.

Son dakika şuanda 6 ay olarak uygulanan askerlikle ilgili olarak güvenlik kaynaklarından son bilgiler alındı. ASKERLİK 12-18 AYA UZAYACAK HABERLERİ Askerliğin uzayıp uzamayacağı hakkında alınan bilgilerin yanı sıra askerlik süresinin eskiden olduğu gibi 12-18 aya uzatılacağına çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. ASKERLİK SÜRESİ Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre şuanda askerliğin uzaması hakkında bir işlem olmadığı bildirildi. ASKERLİK 6 AY UYGULANACAK Alınan son bilgilere göre askerlik süresinin 6 ay olarak uygulanmaya devam edeceği öğrenildi.

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