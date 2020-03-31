Askerlik süresi arttı mı?, 2020 askerlik süresi artacak mı?, Askerlik süresi uzadı mı? Sosyal medyada yayılan işte o şok iddia.. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde şartları uyan her birey askerlik görevini ifa ediyor. Ancak sosyal medyada askerlik süresinin 9 aya çıktığı yönünde bir iddia dolaşıyor. Peki, bu iddia doğru mu? Askerlik süresi 9 aya mı çıktı? İşte askerlikle ilgili merak edilen askerlik süresine ilişkin son durum...
Askerlik Süresi Arttı Mı? Askerlik Süresi Kaç Ay Oldu? Sosyal Medyada Yayılan iİşte o Şok İddia...
Askerlik süresi arttı mı?, 2020 askerlik süresi artacak mı?, Askerlik süresi uzadı mı? Sosyal medyada yayılan işte o şok iddia.. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde şartları uyan her birey askerlik görevini ifa ediyor. Ancak sosyal medyada askerlik süresinin 9 aya çıktığı yönünde bir iddia dolaşıyor. Peki, bu iddia doğru mu? Askerlik süresi 9 aya mı çıktı? İşte askerlikle ilgili merak edilen askerlik süresine ilişkin son durum...
Sosyal medyada gündeme askerlik süresinin arttığı yönünde bir iddia düştü.
İddiayı ortaya atanlara göre askerlik süresi 9 aya yükseltildi.
Bu iddianın ardından internette askerlik süresi arttı mı? Askerlik süresi ne kadar? sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Peki, iddia edildiği gibi askerlik süresi 9 aya mı yükseltildi?
ASKERLİK SÜRESİ ARTTI MI?
Mevcut askerlik süresi geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme kısa ve uzun dönem ayrımı ortadan kaldırılarak 6 ay olarak ilan edilmişti. 1 ay acemilik eğitim alan er ve erbaşlar 5 ay daha askerlik yaparak vatan görevini tamamlıyor.
Askerlik süresinin uzadığı yönündeki iddiaların doğru veya yanlış olduğu henüz netlik kazanmış değil.
Milli Savunma Bakanlığı'nın da askerlik süresinin 9 aya çıktığına ilişkin henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor.
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