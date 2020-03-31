Askerlik Süresi Arttı Mı? Askerlik Süresi Kaç Ay Oldu? Sosyal Medyada Yayılan iİşte o Şok İddia...

Askerlik süresi arttı mı?, 2020 askerlik süresi artacak mı?, Askerlik süresi uzadı mı? Sosyal medyada yayılan işte o şok iddia.. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde şartları uyan her birey askerlik görevini ifa ediyor. Ancak sosyal medyada askerlik süresinin 9 aya çıktığı yönünde bir iddia dolaşıyor. Peki, bu iddia doğru mu? Askerlik süresi 9 aya mı çıktı? İşte askerlikle ilgili merak edilen askerlik süresine ilişkin son durum...

Askerlik Süresi Arttı Mı? Askerlik Süresi Kaç Ay Oldu? Sosyal Medyada Yayılan iİşte o Şok İddia...
31 Mart 2020 Salı 20:39

Askerlik Süresi Arttı Mı? Askerlik Süresi Kaç Ay Oldu? Sosyal Medyada Yayılan iİşte o Şok İddia...

Askerlik süresi arttı mı?, 2020 askerlik süresi artacak mı?,  Askerlik süresi uzadı mı? Sosyal medyada yayılan işte o şok iddia.. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde şartları uyan her birey askerlik görevini ifa ediyor. Ancak sosyal medyada askerlik süresinin 9 aya çıktığı yönünde bir iddia dolaşıyor. Peki, bu iddia doğru mu? Askerlik süresi 9 aya mı çıktı? İşte askerlikle ilgili merak edilen askerlik süresine ilişkin son durum...

Askerlik süresi arttı mı? Sosyal medyada yayılan işte o şok iddia...

Sosyal medyada gündeme askerlik süresinin arttığı yönünde bir iddia düştü.

İddiayı ortaya atanlara göre askerlik süresi 9 aya yükseltildi.

Bu iddianın ardından internette askerlik süresi arttı mı? Askerlik süresi ne kadar? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Peki, iddia edildiği gibi askerlik süresi 9 aya mı yükseltildi? 

ASKERLİK SÜRESİ ARTTI MI?

Mevcut askerlik süresi geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme kısa ve uzun dönem ayrımı ortadan kaldırılarak 6 ay olarak ilan edilmişti. 1 ay acemilik eğitim alan er ve erbaşlar 5 ay daha askerlik yaparak vatan görevini tamamlıyor. 

Askerlik süresinin uzadığı yönündeki iddiaların doğru veya yanlış olduğu henüz netlik kazanmış değil.

Milli Savunma Bakanlığı'nın da askerlik süresinin 9 aya çıktığına ilişkin henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber