Askerlik Süresi Arttı Mı? Askerlik Süresi Kaç Ay Oldu? Sosyal Medyada Yayılan iİşte o Şok İddia...

Sosyal medyada gündeme askerlik süresinin arttığı yönünde bir iddia düştü.

İddiayı ortaya atanlara göre askerlik süresi 9 aya yükseltildi.

Bu iddianın ardından internette askerlik süresi arttı mı? Askerlik süresi ne kadar? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Peki, iddia edildiği gibi askerlik süresi 9 aya mı yükseltildi?

ASKERLİK SÜRESİ ARTTI MI?

Mevcut askerlik süresi geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme kısa ve uzun dönem ayrımı ortadan kaldırılarak 6 ay olarak ilan edilmişti. 1 ay acemilik eğitim alan er ve erbaşlar 5 ay daha askerlik yaparak vatan görevini tamamlıyor.

Askerlik süresinin uzadığı yönündeki iddiaların doğru veya yanlış olduğu henüz netlik kazanmış değil.

Milli Savunma Bakanlığı'nın da askerlik süresinin 9 aya çıktığına ilişkin henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor.