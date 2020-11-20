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Askerlik sevk tarihleri ertelendi 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan askerler ne zaman askere sevk edilecek?

Milli Savunma Bakanlığı, asker sevklerinin değişikliği hakkında açıklamada bulundu. Terhislerin ertelendi mi? Terhislerin ertelenecek mi? Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan askerler ne zaman askere sevk edilecek?

Askerlik sevk tarihleri ertelendi 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan askerler ne zaman askere sevk edilecek?
20 Kasım 2020 Cuma 20:28

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması :'Askerlik  görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir'

Güvenlik kaynakları: "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir"

 Güvenlik kaynakları, "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir. Sadece pandemi tedbirleri kapsamında askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" bilgisini verdi. 19-21 Kasım arasında bedelli askere alımların ise ertelenmediği kaydedildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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