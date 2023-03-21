Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?, SGK Askerlik Borcu Yapılandırma 2023 Günlük Ödenecek Tutar Tablosu

E-Devlet Askerlik Borçlanması Talebi, SGK Doğum borçlanması nasıl yapılır?, Askerlik borcu olan kişiler askerde geçirdikleri günleri sigorta prim gün sayısına ekleyebilirler. Askerlikte geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir. PEKİ 2023 Askerlik BORÇLANMASI Ne Kadar?, 15 Ay Askerlik Borçlanması Ne Kadar?, SGK Askerlik Borçlanması Ödemesi Nasıl Yapılır? e-Devlet Askerlik Borçlanması Ne Zaman Sonuçlanır? İŞTE CEVAPLAR

Askerlik ve doğum borçlanma tutarları EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. EYT emeklilik için prim gün sayısı noksan olanlar borçlanma yaparak eksik günlerini tamamlayabilmekte. Asgari ücrete yüzde 54,66 oranında zam yapılarak, 2023 net asgari ücret 8 bin 500 TL oldu. Asgari ücrete gelen zam sonrası askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlerin tutarları da arttı. Peki, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar? EYT için askerlik borçlanması ne kadar ödenir? İşte emeklilikte borçlanma tutarları.

Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?

Askerlik ve borçlanma, Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesi indirilerek elden veya posta yoluyla Kurumun ilgili birimine gönderilmesi suretiyle yapılır.

e-Devlet Askerlik Borçlanması Talebi

e-Devlet üzerinden 4A ve 4B statüsünde askerlik borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.

2023 Askerlik BORÇLANMASI Ne Kadar?

2023 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken alt limit ve üst limit hesaplaması aşağıdaki gibidir:

Gün Sayısı Broçlanma Alt Limit Borçlanma Üst Limit 180 Gün (6 Ay) 19,215.36 TL 124,899.84 TL 365 Gün (1 Yıl) 38,964.48 TL 253,269.12 TL 456 Gün (15 Ay) 48,678.91 TL 316,412.93 TL 547 Gün (18 Ay) 58,393.34 TL 379,556.74 TL 608 Gün (20 Ay) 64,905.22 TL 421,883.90 TL Askerlik BORÇLANMASI

Borçlanmada alt limit brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Üst limit ise beyan edilen aylık gelir 65,052.00 TL üzerinden yapılmaktadır.

15 Ay Askerlik Borçlanması Ne Kadar?

15 ay askerlik toplamda 456 gün yapılmaktadır. Borçlanmanın alt limiti brüt asgari ücret üzerinden 48,678.91 TL’dir.

Askerlik borçlanmasından kimler faydalanabilir?

5510 sayılı kanununun 41/b maddesi gereğince “Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreler” borçlanılabilmektedir. Buna ilaveten muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er veya erbaş olarak silahaltında geçen süreler, 1/1/1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda, 26/6/2019 tarihinden sonra ise yedek astsubay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

1/10/2008 tarihinden önce 1479 ve 2926 sayılı kanunlar gereğince aktif sigortalı olmamaları nedeniyle askerlik borçlanma talepleri reddedilen sigortalı ve hak sahipleri 1/10/2008 tarihinden sonra yeniden müracaatları halinde borçlanma işlemleri aktif sigortalı olma şartı aranmaksızın sonuçlandırılmaktadır.

SGK Askerlik Borçlanması Ödemesi Nasıl Yapılır?

Askerlik borcu SGK ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenmektedir. “SGK borç ödeme” ve “SGK borçlanma” menü seçeneklerinden ödeme yapılabilmektedir. Anlaşmalı bankalar Ziraat Bankası, İş Bankası ve Halk Bankası olarak bilinmektedir.

Bağlı olduğunuz askerlik şubesinden alacağınız askerlik dönem belgesi ile birlikte dosyanızın bulunduğu SGK İl Müdürlüğüne vermeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Bağ-kurlu olarak askerlik borçlanması yapacak kişiler Bağ-Kur prim yapılandırma içeriğimizden detaylarını inceleyebilir.

Kimler Askerlik Borçlanması Yapabilir?

Askerlik borçlanması yaparak emeklilikten faydalanabilecek kişilerde aranan şartlar şu şekildedir:

Askerliğini yapmamış veya muaf olanlar askerlik borcu ndan yararlanamazlar.

ndan yararlanamazlar. Askerlik hizmetini er veya astsubay olarak yapmak zorunludur. Yedek subay okulunda geçirilen süre de askerlik borcuna dahil edilebilir.

Askerliği süresince şahıs adına işyerinden SGK vb. Prim ödenmemelidir.

Askerlik hizmetini geldikleri ülkede tamamlamış olup, vatandaşlığa kabul tarihinde 22 yaşını doldurmuş olanlardan emsalleri ile aynı oranda ücret alınır.

e-Devlet Askerlik Borçlanması Ne Zaman Sonuçlanır?

e-Devlet üzerinden askerlik borçlanması yapan kişilerin başvuru sonrasında talepleri oluşturulur. Sonuçlar taleplerin incelenmesinin ardından hemen sonuçlanır. Sonuç sorgulaması için e-Devlet sistemine girerek arama kısmına “4/A 4/B Askerlik Borçlanma Başvurusu” yazarak arama yapması gerekmektedir.

Askerlik Borçlanması Kaç Gün Sonra Ödenir?

Askerlik borcunu tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödemeniz gerekmektedir.

Askerlik Süresinin Tamamının Gödenmesi mi Gerekiyor?

Askerlik borçlanmanızda sigortanız için gerekli olacak kısmı ödemeniz yeterli olacaktır.

Yeni yılda askerlik ve doğum borçlanma tutarları

EYT için geri sayım sürerken eksik primlerini tamamlamak isteyenlerin daha ucuz borçlanma yapabilmesi için vakit de daralıyor. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla beraber 2023 yılında yapılacak borçlanmalar 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 54,6 artacak. Yılın bitmesine son 5 gün kala uzmanlardan vatandaşlara ellerini çabuk tutmaları uyarısı yapıldı.

Doğum borçlanması nasıl yapılır?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak, Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.

Doğum borçlanması hesaplaması

1 ay = 30 gün olacak şekilde borçlanmak istediğiniz süreyi hesaplayarak gün cinsinden giriş yapınız. (5 ay=150 gün, 12 ay=360 gün, 15 ay=450 gün, 18 ay=540 gün)

Sigortalıların veya hak sahiplerinin prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplanmaktadır. Bu hesaplama, işlem yapılacak dönemde geçerli prime göre esas günlük kazancın alt ve üst sınırlarından yapılmaktadır.

Doğum borçlanmasının faydaları nelerdir?

1 Ekim 2008 itibariyle başlayan bu uygulama, erkekler için uygulanan askerlik borçlanmasına benzer bir şekilde düşünülerek tasarlanmıştır. Bebeği olduğu için çalışma hayatının ve dolayısıyla sosyal güvencenin dışında kalmış annelere, en fazla iki çocuk için ikişer yıldan toplam 4 yıl borçlanma hakkı tanındı. Böylece çocuk sahibi olmanın anneler için bir dezavantajı giderilirken, çocuklarına zaman ayırmaları da teşvik edilmiş oldu. İlgili kanuna göre bu uygulamadan yararlanan kişinin borçlandığı gün sayısı, prim gün sayısına eklenerek emekliliğine daha erken kavuşması sağlanıyor.

Doğum izni süresinin sadece bir kısmını borçlanabilir miyim?

Emeklilik için her zaman uzun sürelere ihtiyaç olmayabilir. Bu nedenle doğum izni süresinin tamamı yerine sadece bir kısmını kullanabilirsiniz. Örneğin yaşlılık aylığı için 60 güne ihtiyacınız varsa doğum izni sürenizin sadece iki ayını borçlanmanız yeterli olacaktır.

Birden çok kez borçlanabilir miyim?

En fazla iki ayrı doğum izni için bu haktan yararlanılabilmektedir. Eğer daha önce doğum izni süresinin tamamı yerine sadece bir kısmını borçlandıysanız, bu sürenin kalanı için de yeniden borçlanma yapabilirsiniz. Bunun için tekrar başvuru yapmanız gerekmektedir.

Doğum borçlanması nasıl yapılır?

Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum izni ya da analık izni süreleri örneği SGK tarafından hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgelerine göre sigortalılar ve hak sahipleri tarafından sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerine yapılır.

Primler ne zaman ödenmeli?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanan prim borcunun ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bir ay içinde ödenmeyenler içinse yeniden başvuru yeterlidir ve herhangi bir cezai şartı yoktur. Primi ödenmeyen süreler hizmetten sayılmaz.

Ödediğim primleri geri alabilir miyim?

Uygulamadan yararlanmanın emeklilik tarihini etkilemediğini fark ettiyseniz ya da herhangi farklı bir nedenle ödediğiniz primleri geri almak isteyebilirsiniz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanma nedeniyle ödediğiniz primleri geri almanız mümkün değildir. Dolayısıyla işlem yapmadan önce durumunuzu gözden geçirip iyi bir araştırma yapmanız faydalı olacaktır.