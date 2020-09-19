Askeri personelin 2021 emekli maaşları ve ikramiyeleri ne kadar oldu?

Yapılan son zamlarla birlikte emekli asker personelin 2021 yılı maaşları ve ikramiyeleri ne kadar oldu?
2021 yılı yapılan zamlarla birlikte emekli olan subay ve astsubayların emeklilik ikramiyeleri ve emeklilik maaşları belli oldu. Peki emekli olan askeri personel ne kadar ikramiye alacak? Ne kadar maaş alacak?
GENEL KURMAY BAŞKANI
Emekli maaşı: 16.456 TL
İkramiye: 334.405 TL
KUVVET KOMUTANLARI
Emekli maaşı: 13.331 TL
İkramiye: 330.462 TL
ORGENERAL-ORAMİRAL
Emekli maaşı: 11.966 TL
İkramiye: 302.856 TL
KORGENERAL-KORAMİRAL
Emekli maaşı: 10.996 TL
İkramiye: 300.227 TL
TÜMGENERAL-TÜMAMİRAL
Emekli maaşı: 9.852 TL
İkramiye: 252.262 TL
TUĞGENERAL-TUĞAMİRAL
Emekli maaşı: 9.466,60 TL
İkramiye: 248.757 TL
KIDEMLİ ALBAY
Emekli maaşı:
İkramiye:
ALBAY
Emekli maaşı:
İkramiye:
YARBAY
Emekli maaşı:
İkramiye:
1.DERECE DİĞER SUBAY ASTSUBAYLAR
Emekli maaşı:
İkramiye:
UZMAN JANDARMA
Emekli maaşı:
İkramiye:
UZMAN ÇAVUŞ
Emekli maaşı:
İkramiye:
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