0
20
0
12
0
1
0
0

Askeri personelin 2021 emekli maaşları ve ikramiyeleri ne kadar oldu?

Yapılan son zamlarla birlikte emekli asker personelin 2021 yılı maaşları ve ikramiyeleri ne kadar oldu?

Askeri personelin 2021 emekli maaşları ve ikramiyeleri ne kadar oldu?
19 Eylül 2020 Cumartesi 23:19

2021 yılı yapılan zamlarla birlikte emekli olan subay ve astsubayların emeklilik ikramiyeleri ve emeklilik maaşları belli oldu. Peki emekli olan askeri personel ne kadar ikramiye alacak? Ne kadar maaş alacak?

45 yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde 2020 YILI TABLOSU AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR, 2021 YILI EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE TUTARLARI ENFLASYON ZAM ORANLARI BELİRLEDİKTEN SONRA YAYIMLANACAKTIR;


GENEL KURMAY BAŞKANI

Emekli maaşı: 16.456 TL

İkramiye: 334.405 TL

KUVVET KOMUTANLARI

Emekli maaşı: 13.331 TL

İkramiye: 330.462 TL

ORGENERAL-ORAMİRAL

Emekli maaşı: 11.966 TL

İkramiye: 302.856 TL

KORGENERAL-KORAMİRAL

Emekli maaşı:  10.996 TL

İkramiye:  300.227 TL

TÜMGENERAL-TÜMAMİRAL

Emekli maaşı: 9.852 TL

İkramiye:  252.262 TL

TUĞGENERAL-TUĞAMİRAL

Emekli maaşı:  9.466,60 TL

İkramiye:  248.757 TL

KIDEMLİ ALBAY

Emekli maaşı: 

İkramiye: 

ALBAY

Emekli maaşı:

İkramiye: 
 

YARBAY

Emekli maaşı: 

İkramiye:
 

1.DERECE DİĞER SUBAY ASTSUBAYLAR

Emekli maaşı: 

İkramiye:
 

UZMAN JANDARMA

Emekli maaşı: 

İkramiye:
 

UZMAN ÇAVUŞ

Emekli maaşı:

İkramiye: 

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Askeri personel #emekli maaşı #2021 emekli maaşı #askeri personel ikramiyesi
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber