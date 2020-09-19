Askeri personelin 2021 emekli maaşları ve ikramiyeleri ne kadar oldu?

Yapılan son zamlarla birlikte emekli asker personelin 2021 yılı maaşları ve ikramiyeleri ne kadar oldu?

2021 yılı yapılan zamlarla birlikte emekli olan subay ve astsubayların emeklilik ikramiyeleri ve emeklilik maaşları belli oldu. Peki emekli olan askeri personel ne kadar ikramiye alacak? Ne kadar maaş alacak? 45 yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde 2020 YILI TABLOSU AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR, 2021 YILI EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE TUTARLARI ENFLASYON ZAM ORANLARI BELİRLEDİKTEN SONRA YAYIMLANACAKTIR;

GENEL KURMAY BAŞKANI Emekli maaşı: 16.456 TL



İkramiye: 334.405 TL KUVVET KOMUTANLARI Emekli maaşı: 13.331 TL



İkramiye: 330.462 TL ORGENERAL-ORAMİRAL Emekli maaşı: 11.966 TL



İkramiye: 302.856 TL KORGENERAL-KORAMİRAL Emekli maaşı: 10.996 TL İkramiye: 300.227 TL TÜMGENERAL-TÜMAMİRAL Emekli maaşı: 9.852 TL İkramiye: 252.262 TL TUĞGENERAL-TUĞAMİRAL Emekli maaşı: 9.466,60 TL İkramiye: 248.757 TL KIDEMLİ ALBAY Emekli maaşı: İkramiye: ALBAY Emekli maaşı: İkramiye:

YARBAY Emekli maaşı: İkramiye:

1.DERECE DİĞER SUBAY ASTSUBAYLAR Emekli maaşı: İkramiye:

UZMAN JANDARMA Emekli maaşı: İkramiye:

UZMAN ÇAVUŞ Emekli maaşı: İkramiye: Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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