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Askere yeni gelen acemi Er'e yapılanlar pes dedirtti,soruşturma başlatıldı..!

acemi askere yapılan zorbalık ve eziyet sosyal medyanında gündemine oturdu..

Askere yeni gelen acemi Er'e yapılanlar pes dedirtti,soruşturma başlatıldı..!
05 Haziran 2020 Cuma 11:18

Askerliğini yani vatani görevini yapmaya giden körpecik evladımıza diğer usta askerlerin yaptığı zorbalıklar ve hareketler herkesi şok etti..Görüntüler sosyal medya da hızla yayıldı.Dün twitter'de en çok tepki alan o görüntüler hem askere yeni gidecek evlatlarımızı hem de ailelerini endişelendirdi..

ACEMİ ASKERE YAPTIRILAN SAYGISIZ DAVRANIŞLAR

Sosyal medyada yer alan, bir askere, daha kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.

BAKAN HULUSİ AKAR EMRİ VERDİ!

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

İŞTE HERKESİ ÜZEN O GÖRÜNTÜLER

TWİTTER'DE YOĞUN TEPKİ

Hızla yayılan görüntüler sayesinde suçlular cezasını bulacaktır.Twitter de 40 bine yakın tweet atılmasına sebeb olan bu görüntüler ile ilgili soruşturma başlatıldı.Bu görüntülere vatandaşın tepkisi çok sert oldu.

kamusaati.com

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