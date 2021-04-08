Askere giden öğretmenin ataması iptal edilebilir mi?

Askerlikte yapılan atamalarla ilgili verilen kararın hikayesi şöyle:

Diyarbakır'da bulunan bir Anadolu Lisesi'nde görev yapan rehber öğretmen, 2013 yılında aylıksız izne ayrılarak askere gitti. Bu süre zarfında öğretmenin Trabzon'a tayini çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı da, askerde olan öğretmenin atamasını iptal etti. Öğretmen de iptal işlemi ile ilgili olarak Diyarbakır İdare Mahkemesi'nda dava açtı.

2. İdare Mahkemesi, atamanın iptal edilmesine yönelik işlemin hukuka uygun olduğunu dolaysıyla davanın reddine karar verdi. Öğretmen bu kez kararı temyiz etti.

Danıştay 2. Dairesi ise, askerlik görevinin Anayasal bir sorumluluk olduğunu belirterek, idare mahkemesinin kararının bozulması yönünde karar verdi.

Danıştay 2. Dairesi'nin kararı şöyle:

"...Dava dosyasının incelenmesinden; Diyarbakır ili, S... ilçesi, M... Anadolu Lisesi'nde rehber öğretmen olarak görev yapmakta iken 26.07.2013 tarihinde yedek subay olarak askerlik görevini ifa etmek üzere aylıksız izne ayrılan davacının, 29.07.2013 günlü, 1907895 sayılı kararnameyle Trabzon ili, Ç... ilçesi, Ç... Anadolu Lisesi'ne atandığı, askerde olması nedeniylesüresi içinde atandığı yerde göreve başlamadığından bahisle atamasının iptal edilmesi üzerine bakılmakta olan davayı AÇTIĞI ANLAŞILMIŞTIR.

Olayda, davacı yukarıda anılan Yönetmelikle belirlenen sürede atamasının yapıldığı Trabzon ili, Ç... ilçesi, Ç... Anadolu Lisesi'nde göreve başlayamamış ise de; Anayasanın 72 nci maddesinde hak ve ödev olarak belirlenen vatan hizmetinin, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nda öngörülen sürede ve şekilde tamamlama zorunluluğu karşısında Anayasal bir yükümlülük olan askerlik hizmetinin ifa edilmesi sebebiyle göreve başlayamamanın meşru ve haklı bir mazeret olarak kabul edilmesi gerekirken atama kararnamesinin iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki İSABET BULUNMAMIŞTIR.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 22.05.2014 günlü, E:2013/2991, K:2014/720 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49 uncu maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 s. Kanun'la değişik 3 üncü fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

15.03.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ..."