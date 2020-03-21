Asker Uğurlamasına Yasak Geldi Sokağa çıkma yasağı ne zaman gelecek ? İşte Detaylar

Asker Uğurlamasına Şok Gelişme

Asker Uğurlamasına Yasak Geldi Sokağa çıkma yasağı ne zaman gelecek ? İşte Detaylar

Bakanlık, valiliklerden askere uğurlama törenlerinde vatandaşların toplu olarak biraraya gelmesi koronavirüs salgını riskini artıracağı için bu faaliyetlerin geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesini istedi.

TOPLU ALANDA ASLA BULUNMAYIN

Bakanlık aracılığı ile valiliklere iletilen yazıda lanet olası corona ya karşın ; halıkı kollamak korumak ve salgının önünü kesmek anlamında vatandaşların toplu şekilde bulundukları bazı umuma açık bölgelerin işlerinin duraksaması , düğün, konferans, seminer gibi bir takım buluşmaların da geçici süreliğine durdurulması maksadıyla yeralmak üzere çok sayıda farklı tedbir uygulandığı anımsatıldı

ASKERE UĞURLAMA GEÇİCİ SÜREYLE YAPILMAYACAK !

ek şekildede askere alma zamanı dahilinde , askere olacak adaylar vatandaşlar için hep birlikte şekilde askere uğurlama törenlerinin oluştuğu , bu halin ise salgın riskini arttırıcı olma potansiyelinin tavan yapması göz önüne aldığımızda bu tür işlerin geçici süreliğine gerçekleşmemesi gerektiği belirtildi.ve suan güncel vaka sayısı 950 iken bu çok tehlikeli

Valiliklerden, bu kapsamda anılan faaliyetlere geçici süreyle izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulması, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması istendi.