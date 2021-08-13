0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
1
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3

Aşılamada 'sigara' uyarısı: Antikor seviyesini etkileyebilir

Japonya’da yapılan bir araştırmada; sigara içenlerin, koronavirüs aşısına verdiği bağışıklık tepkisinin daha düşük olabileceği sonuçlandı.

Aşılamada 'sigara' uyarısı: Antikor seviyesini etkileyebilir
13 Ağustos 2021 Cuma 18:02

Japonya'da, BioNTech aşısına yönelik bir araştırma yapıldı.

32-54 yaş aralığındaki 378 sağlık çalışanının, aşı sonrası koruyucu antikor seviyeleri analiz edildi.

Kişilerden ikinci dozdan yaklaşık 3 ay sonra alınan kan örnekleri incelenirken, sigara kullanımının antikor seviyelerine ve etkisine bakıldı.

AŞI SONRASI ANTİKOR OLUŞUMUNDA 'SİGARA' ENGELİ

Ayrıca daha önceki araştırmalarla paralel olarak yaşla birlikte antikor seviyelerinin düştüğü de tespit edildi. Yaş değişkeni hesaba katıldıktan sonra varılan sonuçta “erkek olmak” ve “sigara kullanımı” düşük antikor için risk faktörü gösterildi.

KULLANMAYANLARDA ANTİKOR SEVİYESİ DAHA YÜKSEK

Araştırmacılar, bu sonucu erkeklerde sigara kullanımı oranının kadınların neredeyse iki katı olmasına bağladı. Önceden sigara kullanıp, bırakmış kişilerde de halihazırda sigara içenlere göre antikor seviyelerinin daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmacılar, sigara kullanımı ve aşıya verilen bağışıklık tepkisi ilişkisiyle ilgili net sonuçlara varmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber