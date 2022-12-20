Asgari ücrette karar günü

Asgari ücrette son aşamaya gelindi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği rakamın belirleneceği, Asgari Ücret Komisyonu'nun son toplantısı başladı.

7 milyon asgari ücretli çalışanın yanı sıra iç piyasaya olan etkilerinden dolayı 85 milyon vatandaşın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak olan zam, bugün netleşecek.

Asgari Ücret Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi temsilcileri ve işveren, üç taraf olarak son kez masaya oturdu.

Bakanlığın ev sahipliğinde toplanacak Komisyon, üçüncü bir toplantının sonunda 2023 için uygulanacak asgari ücrete karar verecek.

Şu andaki asgari ücretin açılımı

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1.003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Asgari ücrete getirilebilecek artış oranları

Net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanan mevcut asgari ücrete, farklı artış oranlarında zam yapıldığında ortaya çıkacak rakamları gözler önüne serdik.

Yüzde 45 zam / 7 bin 975 lira

Net 5 bin 500 liraya yüzde 45 zam yapıldığında 2 bin 475 lira zamla toplam asgari ücret 7 bin 975 lira olacak.

Yüzde 50 zam / 8 bin 250 lira

Net 5 bin 500 liraya yüzde 50 zam yapıldığında 2 bin 750 lira zamla toplam asgari ücret 8 bin 250 lira olacak.

Yüzde 55 zam / 8 bin 525 lira

Net 5 bin 500 liraya yüzde 55 zam yapıldığında 3 bin 25 lira zamla toplam asgari ücret 8 bin 525 lira olacak.

Yüzde 60 zam / 8 bin 800 lira

Net 5 bin 500 liraya yüzde 60 zam yapıldığında 3 bin 300 lira zamla toplam asgari ücret 8 bin 800 lira olacak.

Yüzde 65 zam / 9 bin 75 lira

Net 5 bin 500 liraya yüzde 65 zam yapıldığında 3 bin 575 lira zamla toplam asgari ücret 9 bin 75 lira olacak.

Yüzde 70 zam / 9 bin 350 lira

Net 5 bin 500 liraya yüzde 70 zam yapıldığında 3 bin 850 lira zamla toplam asgari ücret 9 bin 350 lira olacak.

Siyasi partilerde de asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine dair farklı görüşler mevcut. İşte siyasi partilerin asgari ücret beklentileri: