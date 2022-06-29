Asgari ücrette ara zam için geri sayım

Asgari ücret yılda bir kez açıklanıyorken enflasyon artışı ve alım gücünün düşmesi gerekçesiyle ara zam yapılmasına karar verildi. Ücret zammına karar verecek Komisyon bugün toplandı.

Milyonlarca işçi ve işverenin gözü asgari ücret düzenlemesindeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı tamamlandı.

Toplantıya Vedat Bilgin başkanlık ediyor

Bakan Vedat Bilgin, Bakanlık binasında düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına başkanlık etti.

Komisyonda işçileri temsilen Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve işvereni temsilen İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Burak Akkol da hazır bulundu.

İşveren ve işçi temsilcileri konuşma yaptı

Toplantının başında sırasıyla TİSK Başkanı Akkol ve Türk İş Genel Başkanı Atalay da asgari ücret beklentilerini dile getirdi.

"TİSK elini taşın altına koyacak"

Ara zam ihtiyacında mutabık olduklarını belirten TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır." diye konuştu.

Akkol, bir önceki asgari ücreti tüm tarafların imzası ile belirlediklerini, ara zammın gerekli olduğunu düşündüklerini ve tekrar belirlenecek yeni rakamın tüm tarafları dengelemesine çalışacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle toplantımız hayırlı olsun. Bir kaç aydır sıkça gündeme gelen emtia ve enerji fiyatları yükseliyor. Kolay olmayan bir dönemden geçiyoruz. Vatandaşımızın beklentisi var. Üçlü taraf olarak ara zam yapılmasında mutabıkız. Aynı zamanda yanı başımızda bir savaş var. Aynı belirsizlikler işvereni de etkiliyor. Dengeli bir zam için TİSK taşın altına elini koyacaktır. Asgari ücrete sene başında çok güzel bir zam yapıldı. Asgari ücretten vergi alınmaması da bu komisyon hayata geçirdi. Hem vatandaşı hem çalışanları hem de işletmeleri koruyan dengeli bir süreç olacağını tahmin ediyorum. 14 milyon çalışanı ve büyük-küçük ayrımı yapmadan bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum."

"Asgari ücrete yapılan zam enflasyonla üç ayda eridi"

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay da, "Son 5 aydır enflasyondaki yüksek artıştan kaynaklı bir toplantı yapıyoruz. Asgari ücrete ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ayda bu zam eridi. Dar gelirliler ülkede en çok sıkıntıyı çeken kesim. Temennim oluşan enflasyon çerçevesinde dar ve sabit gelirliye nefes aldıran bir artış olması. Gıda enflasyonu artı. Çalışanlar bu ülkede en büyük yükü çekiyor. İnsanlar son yıllarda görülmedik bir ekonomik sıkıntı içinde. Dün davet ettiğiniz bugün geldik. Dar gelirli, emekli ve çalışanların sorunları var. Dar ve sabit gelirliyi rahatlatacak bir rakam talep ediyoruz. Asgari ücret ve o rakama yakın ücret alan sayısı çok yüksek. Sendikalaşma ile ilgili sorunlar var. İlk 5 yüz içine giren firmaların sadece 100 tanesi örgütlü. Yüzde 86'sı örgütsüz bir toplumda yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Emekliler, EYT'liler ve taşeron işçilerin beklentisi var." ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret birçok kesimi ilgilendiriyor"

Bakan Bilgin en son sözü alarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik çerçeveyi çizerek, enflasyonu artıran nedenleri aktardı. Asgari ücretin sadece belirli bir kesime verilmekle kalmayacağını, asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için de bu rakam üzerinde hesaplamalara yapılacağı için önemli olduğunu belirtti.

Çalışmalar yarın tamamlanacak

Asgari ücret ara zammının işçi ve işvereni koruyacak bir zemin çerçevesinden yapılması bekleniyor. Vatandaşın enflasyona karşı konunacağını ifade eden Bilgin'in konuşmasında öne çıkanlar:

"Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi koruyacak bir adım atacağız. Enflasyon her şeyden önce gelir dağılımını bozuyor. Asgari ücret, üzerindeki gelir gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur. Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak durumundayız. Bu konuda elimizdeki en büyük araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Bu düzenlememiz ile sadece Türkiye’deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine emekçilerin olumsuz etkilerini aşmakta kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız. Çünkü gelir dağılımına devletin yaptığı müdahale bir sosyal transfer anlamı taşımaktadır. Türkiye'de emekçilerin örgütlenme oranı yüzde 13'tür. Bu çok ciddi bir sorun. Türkiye'nin emekçileri örgütlenmediği zaman ücretler asgari ücret düzeyine sıkışmaktadır. Örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan zihniyetle mücadele etmeliyiz. Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bugünkü negatif etkiye karşı sorunları sadece aşmayacağız bir sosyal transfer de yapmış olacağız."

Sonucu NATO Zirvesi sonrasında Erdoğan paylaşacak

Asgari ücrete ara zam yapılacağını ilk kez açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu anda süren NATO zirvesi sonrasında da müjde vereceğini belirtmişti.

2022 asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruş

2022 yılı brüt asgari ücreti 5 bin 4 lira, net olarak da 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak oy birliği ile kabul edilmişti.

Açlık sınırı asgari ücretin üzerinde kaldı

Türk-İş, mayıs ayında 4 kişilik bir ailenen açlık sınırını 6 bin 17 lira ve yoksulluk sınırını 19 bin 602 olarak açıklarken bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini ise 7 bin 856 lira olarak açıklamıştı. Buna göre açlık sınırı 6 bin 17 lira ile mevcut asgari ücretin 1.764 lira üzerinde kaldı.

Türk-İş: Asgari ücret artışı 6 aylık enflasyon düzeyinde olsun

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette beklenen ara zamla ilgili değerlendirmelerde bulunarak "en makul" artışın 6 aylık enflasyon düzeyinde olması gerektiğini söyledi.

TİSK: İş birliğine hazırız

İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Burak Akkol da asgari ücretin belirleneceği masada kendilerinini de olacağını vurgulayarak "Tüm taraflara çözüm olacak formüller için iş birliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak bir toplantıda masada olacağız. Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız." açıklamasını yapmıştı.

Asgari ücrete yapacak ara zam için konuşulan formüller:

6 aylık enflasyon artışına göre zam alınırsa net 5 bin 929 lira olacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hesaplamasına göre; ilk 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu. Buna Merkez Bankası'nın yüzde 3,77'lik haziran ayı enflasyon beklentisi eklendiğinde toplam artış yüzde 39,41'e dayanacak. Bu da şu anda net 4 bin 253 lira 40 kuruş olan asgari ücretin 1.676 lira zam alarak 5 bin 929 liraya çıkmasını sağlayacak.

Haziran enflasyonu, Temmuz'un 4'ünde saat 10.00'da açıklanacak.

Yıl sonu enflasyon farkına göre zam alınırsa net 5 bin 353 lira olacak

2022'nin başında asgari ücrete yüzde 50,5 zam yapılmıştı. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 76 olması bekleniyor. Buna göre, yıl başında yapılan zammı yıl sonu enflasyon beklentisine tamamlamak için yüzde 26 fark verilmesi de gündeme geldi. Buna göre de mevcut net maaşa 1.105 lira zamla birlikte toplam 5 bin 353 lira maaş alınabilir.

İşverene sigorta desteği yapılırsa maaş 5 bin 132 lira olacak

Bir diğer formüle göre de devlet, işverenden sigorta maliyetini almazsa o rakama denk düşen 879 lira şu andaki maaşa ekleyebilir. Bununla birlikte de maaş 5 bin 132 lira olacak.