Asgari ücretle birlikte hepsi zamlanacak! 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, engelli aylığı, GSS primi...

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete Temmuz ek zammı için ilk toplantı bugün yapılacak. Asgari ücretle birlikte birçok alanda maaş ve ödemeler yükselecek. Staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, GSS primi, staj ücreti gibi birçok ücret de zamlanacak. İşte zamlı maaş ve ödemeler...

7 milyona yakın çalışan ve dolaylı olarak o zamdan etkilenecek milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Temmuz zammı için ilk toplantısını bugün yapıyor. Asgari ücretle birlikte birçok ücrette de asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintileri geliyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı, zamlanacak ücretleri tek tek hesapladı... İşte zamlı ücretler...

İşsizlik maaşı da artacak... Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam olması halinde en düşük işsizlik maaşı 5125 lira, en yüksek de 10 bin 250 lira olarak ödenecek.