Asgari ücrete yüzde 80 zam mı yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecan yaratan çıkış

Temmuz ayında asgari ücretin 5 bin 500 olarak belirlenmesi sonrasında milyonların gözü yılbaşında yapılacak yeni zamma çevrildi. Kulislerde asgari ücrete en az yüzde 80 zam yapılacağı ve en düşük maaşın 9 bin 900 liraya yükseleceği iddia edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla herkesi heyecana boğdu. Asgari ücretin ne kadar olacağı sorulan Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın" yanıtını verdi.

Asgari ücretin temmuz ayında yapılan zamla 5 bin 500 liraya kadar yükselmesi yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlara rahat bir nefes aldırmazken, milyonların gözü yılbaşında yapılacak yeni zamma çevrildi.

VATANDAŞIN BEKLENTİSİ BÜYÜK

İktidar kanadı neredeyse her açıklamasında yılbaşında asgari ücrete ciddi oranda bir zam yapılacağına vurgu yaparken, dün kulislere düşen bir iddia ise büyük ses getirdi.

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 80 ZAM OLMASI SÜRPRİZ OLMAZ"

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz kaleme aldığı köşe yazısının "Asgari ücrete en az yüzde 80 zam gelecek" başlıklı kısmında şunları kaydetti:

"Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete %80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada… Bu ölçüt, sadece asgari ücret için değil, tabanfiyat, katsayı, kamu işçileri toplu sözleşme zammı, emekli maaşları, öğrenci kredileri ve benzeri tüm sosyal alanlarda geçerli olabilecek. Hal böyle iken üretim yaya kalacak fakat para yağmuru sebebiyle enflasyon vites büyütecek. Kısaca asgari ücretten girecek ve enflasyondan çıkacağız seçim ekonomisinde… Sonuç mu; elbette seçimin ardından zam fırtınası…"

İDDİA ERDOĞAN'IN KATILDIĞI CANLI YAYINDA DİLE GETİRİLDİ

Asgari ücretle ilgili iddia büyük ses getirirken dün akşam bir canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecinin kulislerde konuşulan rakamları telaffuz etmesine çarpıcı bir yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen "Asgari ücret yılbaşında ne kadar olacak? Ciddi bir zam görecek miyiz?" sorusuna "Hiç endişeniz olmasın" cevabını vererek yılbaşı öncesinde milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı.