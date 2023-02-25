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Asgari ücrete ek zam var mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıkladı!

Asgari ücrete ek zam talebi gündemdeki yerini koruyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay söz konusu talebe ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Asgari ücrete ek zam var mı 2023? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ek zam var mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıkladı!
Kamusaati
Kamusaati
25 Şubat 2023 Cumartesi 12:24

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atalay, yoğun bir şekilde sorgulanan asgari ücrete ek zam talebiyle ilgili konuştu. Peki, Asgari ücrete ek zam var mı 2023? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM VAR MI 2023, ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete ek zam talebiyle ilgili soruya Atalay, "Şu anda öyle bir zam talebimiz yok. Evvela şu kamu sözleşmesini halledelim. Ondan sonraki ortama bakarız. Biliyorsunuz, biz Asgari Ücret Komisyonu'nda toplantıya katılmadık. Toplantıya da gitmedik" yanıtını verdi.

"ÖYLE CELEP PAZARLIĞI YAPACAK HALİM YOK"

Atalay açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"TÜRK-İŞ bir rakam söyledi. Söylediği rakamın yanında durdu. Bu geçmişte de böyle oldu. Bugün de böyle oldu. Bize bazı sendikalar diyor ki; 'Gitseydin biraz daha yüksek alırdın.' Ama öyle celep pazarlığı yapacak halim yok."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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