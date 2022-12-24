Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2023 yılı hangi ayda ara zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zamla ilgili "İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir" dedi.

2023 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu.

8 bin 506 lira olarak belirlenen yeni rakam, Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti olarak rekor kırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk TV'de katıldığı programda yeni asgari ücret rakamını değerlendirdi.

"Ara zam yapılabilir"

"Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Vedat Bilgin, "Olağanüstü şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek asgari ücret belirledik. Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl Temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi. İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir." dedi.

"1 yıl önce savaş, pandemi olacağını biliyor muyduk?"

Vedat Bilgin, "Asgari ücret yüksek belirlendikçe, reel olarak yukarıdaki ücretlerde yüzde 100 artmıyor ama yüzde 60 artıyor. yüzde 70, yüzde 80 artıyor. Aşağıdan yukarıya artıyor. Nitelikli emekte bu artış daha yüksek. Daha düşük usta, işçi asgari ücretin bir kademe üzerinde yer alıyorlar. Türkiye'de enflasyon dizginlenirse asgari ücret reel artışlara tekabül edecek şekilde sürdürülürse ücretlilerin milli gelirden aldığı payı yukarıya tırmandırır. Enflasyon kontrol altına alındı. Bir an önce önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20'lere düşeceğini tahmin ediyoruz. Mayıs/Haziran'da yüzde 35-40 düşmesini bekliyoruz. Bizim emekçileri koruyan ücret politikasını, toplu sözleşmelerinin üzerinde asgari ücret belirliyoruz. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın desteği var. Asgari ücretlerin üzerindekini de koruyacak politika izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20'leri göreceğiz, endişe etmeyin' dedi. 1 yıl önce savaş, pandemi olacağını biliyor muyduk?" dedi.

Vedat Bilgin, asgari ücret rakamı açıklanmadan önce Türk-İş'in yaptığı açıklamaları da değerlendirdi.

Türk-İş ilk olarak 7 bin 785 dedi

Türk-İş asgari ücret masasına oturmadan önce açlık sınırı 7 bin 785 lira olarak açıkladı.

"9 bin TL'nin altına imza atmayız"

Daha sonra işçilerden gelen tepki sonrası 3'ncü toplantının ardından yaptıkları açıklamada 9 bin TL'nin altındaki bir rakama imza atmayacaklarını açıkladılar.

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya müdahil olmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK'in katılımıyla yeni asgari ücret açıklandı.

Açıklanan 8 bin 506 lira rakamını beğenmeyen Türk-İş açıklanan rakama muhalefet şerhi koydu.

"Bilimsel olmayan tespitler üzerine yapılmış çalışma"

Vedat Bilgin, "Ergün Bey'in açıklamalarını takip ediyorum. Türk-İş daha önce açlık sınırını 7 bin 785 lira olarak açıklamıştı. Sendikaların bu tür şeyleri, onların kendi taleplerini güçlendirmek olarak kabul edilebilir ama gerçeklik algısını tahrip eder. Bilimsel olmayan tespitler üzerine yapılmış çalışma. Kendi yüzlerine de söyledim bunları, onun için rahatlıkla söylüyorum. Yoksulluk sınırı 25 bin lira olarak belirlemişler. Sendika çalışanlarınızda kaç kişi var 25 bin lira, bunu soruyorum kendilerine. Koca konfederasyonda bir kişi yok. Demek ki orada problem var. Onlar kendi pozisyonlarını güçlendirmek için yaptıkları açıklamalar sorunu güçleştiriyor." ifadelerini kullandı.

"Talep edilen rakam 8 bin lira civarındaydı"

Asgari ücret belirlenmeden önce yapılan çalışmalara da değinen Vedat Bilgin, "TÜİK'in büyüme, enflasyon başta olmak üzere itiraz ediyorlar. 'TÜİK neden yoksulluk sınırı araştırması yapmıyor' sorusu saçma. Çok basit, sendikalar bağlansınlar açıklasınlar, 'bizim kurumumuzda yoksulluk sınırının üstünde şu kadar arkadaşa para veriyoruz' diye. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada; sokaktaki insanın beklentisiyle, işçilerin meseleye bakışı farklılaşıyor. Fabrikada araştırma yaptırdık. İşçiler üç büyük şehirde, Ankara, İstanbul, İzmir'de 8 binin üzerinde istediler. Türkiye ortalaması daha düşüktü. Anadolu'nun muhtelif illerinde 7 bin 600 küsur istediler. Üç büyük şehirdeki örneklemi dikkate alarak baktığımızda talep edilen rakam 8 bin lira civarındaydı. Biz sadece onunla sınırlandırmadık." dedi.

"8 bin liranın üzerinde verirseniz zor duruma düşeriz dediler"

Bakan Bilgin, "Sendikalarımızla tek tek görüştük. Sendika başkanlarının taleplerini aldım. Bana gelen en önemli şey; Türkiye'de sendikacılığın bir anlamda eleştirmesi gerektiğinden bahsedeceğim. 'Siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz, o kadar zor durumda kalırız' dediler. 'Neden' dedim, 'Bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz, toplu sözleşmeyi etkiler' dediler. Sendikalarımızın daha pazarlıkçı, aktif, netice alıcı söyleme sahip olmalarını ifade etmek için söylüyorum. Konfederasyonlara da sesleniyorum burada; Türkiye'de en yüksek toplu sözleşme yaptıkları yerde 10 bin liranın üzerinde kaç işyerinde sözleşme yaptılar? Bahsettiğiniz ücretler toplu sözleşmelerinizde var mı? Talep ettikleri asgari ücretle, yaptıkları toplu sözleşme ücretleri arasında böyle bir fark olmaz!" diye konuştu.