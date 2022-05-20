Asgari ücrete ara zam beklentisi Meclis'te karşılık buluyor! Milyonlarca çalışanın gözü o tarihte!

Türkiye'de artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücrete ikinci zam yapılması gündeme geldi. Asgari ücretlilerin beklentilerini karşılayacak ara zam için gözler Meclis'te.

Milyonlarca memur, emekli ve işçi maaşlarına zam yapılması için büyük beklentiler içinde Temmuz ayına odaklanmış durumda. Memur ve emekliler, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları sonrasında Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek 3600 ek göstergeyi bekliyor.

Diğer çalışanlar ise yine Haziran ayında Meclis'e sunulması beklenen asgari ücrete ikinci zam konusunun TBMM tatile girmeden hemen önce Temmuz ayında yasalaşmasını ümit ediyor.

Memurların gözü 3600 ek göstergede!

Bir süre önce seçim vaadi olarak verilen ancak henüz yasalaşmayan 3600 ek göstergeye ilişkin hükümet, 2022 yılının başında ilk sinyalleri verdi. Memur sendikası, göstergeye ilişkin beklentilerini iletirken, iktidar kanadından ise henüz teklif gelmedi. Geçtiğimiz hafta yapılması beklenen toplantı, Bakan Bilgin'in farklı bir programı olması nedeniyle ertelenmişti. Memurlar konuya tepki gösterirken, Bakanlık'tan gelen yeni açıklama ile taslağın ay sonunda hazırlanacağı ve Haziran ayında Meclis'e sunulacağı açıklaması yapıldı. Memurlar ise konuya ilişkin net bir adım bekliyor.

Asgari ücrete ikinci zam bekleniyor!

Türkiye'de son 4 ay içerisinde hayat pahalılığının artması, A'dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatının artması nedeniyle çalışanlar asgari ücrete zam beklentisi içerisinde. İlk olarak AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından asgari ücrete zam fikri ortaya atılmış ancak daha sonra Bakan Bilgin tarafından böyle bir çalışmanın olmadığı söylenmişti.

Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan ise asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini söyleyerek ikinci zam beklentisini güçlendirmişti. Bu gelişmelerin ardından asgari ücretli milyonlarca kişi ikinci bir zam beklentisine girdi.

Seçim ve TBMM tatili öncesinde asgari ücretlilere yönelik bir düzenleme yapılarak, konuya ilişkin çalışmanın Haziran ayında Meclis'e sunulması ve Temmuz ayında yasalaşacağı iddia ediliyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda asgari ücrete ikinci bir zam yapılarak, 2022 yılında 4 bin 253 TL'ye yükseltilen asgari ücretin 5 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin çalışmanın Aralık ayında masalarına geleceğini söylemişti ancak hayat pahalılığı nedeniyle tarihin daha da erkene çekilmesi söz konusu olabilecek. Şimdi ise milyonlarca asgari ücretli, Haziran ayında Meclis'e sunulacak teklifin içerisinde kendilerine yer verilip verilmeyeceğini merak ediyor.