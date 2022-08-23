Asgari ücrete 3. zam gelecek mi?, bakan açıklamayı yaptı

Milyonların merakla beklediği asgari ücrete 3. zam konusu hakkında konuşan Bakan Bilgin, "Şu anda gündemimizde yok. Aralık ayında değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete 2022 yılında 2 kez zam gelirken, kamuoyunda 3. zam iddiaları konuşuluyor.

Ocak ayında asgari ücrete getirilen yüzde 50'lik zam sonucunda, ücret 4 bin 253 TL'ye, işverene maliyeti 5 bin 879 TL'ye yükselmişti.

Bu kez gözler temmuz ayına çevrilmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, asgari ücretin yüzde 30 zam alarak 5 bin 500 TL olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılbaşı sinyali

Temmuz ayının ardından 3. zam beklentisi oluşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve destek beklediğini belirterek, "Yılbaşında inşallah bu tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni yapacağız" demişti.

"Gündemimizde yok"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında soruların yöneltildiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bildin de konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Vedat Bilgin, 3. zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını aktardı.