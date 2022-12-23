0
2
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

Asgari ücret zammı sonrası marketlerde fiyat artışı

Yüzde 54 zamla 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücretin ardından, bazı marketlerde fiyat değişikliği gözlemlendi.

Asgari ücret zammı sonrası marketlerde fiyat artışı
Kamusaati
Kamusaati
23 Aralık 2022 Cuma 20:29

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret düzenlemesinde dün karar çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, 2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 TL olarak açıklandı.

5 bin 500 TL'den yüzde 54 zamla 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücret, tartışmalara neden oldu.

Bir kesim fiyatı yeterli bulurken, diğer kesim ise şikayetçi.

Fırsatçılar fiyatları yükseltti

Asgari ücret zammının ardından piyasadaki ürünlerin de aynı orantıda fiyat artışına gideceği tartışmaları hızla devam ederken, bazı marketler yeniden fırsatçılıkla gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, zammın hemen sonrasında ürün etiketlerini değiştiren marketleri paylaştı.

Kullanıcılardan, "Market zamlarına acil müdahale" çağrısı geldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı
Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı sonrası haksız fiyat artışı yapan işletmelere karşı denetim başlattı
0
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 24 Aralık Cumartesi 2022
Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 24 Aralık Cumartesi 2022
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (24 Aralık Cumartesi) Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (24 Aralık Cumartesi) Haftalık burç yorumları
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.