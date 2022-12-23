Asgari ücret zammı sonrası marketlerde fiyat artışı

Yüzde 54 zamla 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücretin ardından, bazı marketlerde fiyat değişikliği gözlemlendi.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret düzenlemesinde dün karar çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, 2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 TL olarak açıklandı.

5 bin 500 TL'den yüzde 54 zamla 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücret, tartışmalara neden oldu.

Bir kesim fiyatı yeterli bulurken, diğer kesim ise şikayetçi.

Fırsatçılar fiyatları yükseltti

Asgari ücret zammının ardından piyasadaki ürünlerin de aynı orantıda fiyat artışına gideceği tartışmaları hızla devam ederken, bazı marketler yeniden fırsatçılıkla gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, zammın hemen sonrasında ürün etiketlerini değiştiren marketleri paylaştı.

Kullanıcılardan, "Market zamlarına acil müdahale" çağrısı geldi.