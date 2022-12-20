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Asgari ücret pazarlığında kriz! İşçi ve işveren Temsilcileri Masadan Kalktı..

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan milyonların beklediği karar çıkmadı. İşçi temsilcisi Türk-İş teklifini 9 bin TL olarak açıklarken, İşveren temsilcisi TİSK bu rakama sıcak bakmadı. Uzlaşma sağlanamaması nedeniyle nihai karar için son toplantı beklenecek.

Asgari ücret pazarlığında kriz! İşçi ve işveren Temsilcileri Masadan Kalktı..
Kamusaati
Kamusaati
20 Aralık 2022 Salı 18:56

Asgari ücret zammında sona doğru geliniyor. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken, taraflar üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ilk açıklama işçi tarafı Türk-İş'ten geldi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." ifadelerini kullandı

Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde bugünkü toplantıda uzlaşma sağlanacağını söylemişti. Ancak asgari ücretlilerin beklediği haber gelmedi. Masada çetin bir pazarlığa girişen taraflar anlaşma sağlayamadı.

Türk-İş pazarlıkta 9 bin TL'yi önerirken, işveren temsilcisi TİSK'in bu rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. Uzlaşma sağlanamadığı için nihai karar için son toplantı beklenecek. Taraflar anlaşamasa da son toplantı sonrası kesin karar açıklanacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Asgari ücret toplantısı sona erdi! İlk açıklama Türk-İş'ten: Bizim teklifimiz 9 bin TL
Asgari ücret toplantısı sona erdi! İlk açıklama Türk-İş'ten: Bizim teklifimiz 9 bin TL
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