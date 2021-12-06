Asgari ücret için zam tahminleri başladı

Bu ay içinde açıklanacak 2022 asgari ücret zammı için vergi indiriminin de sağlanmasıyla en düşük maaş 4 bin lirayı geçecek.

Türkiye'de asgari ücret zammı için geri sayım...

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret zammına çevrilirken, geçtiğimiz gün başlayan hükümet ve sendikaların zam pazarlıklarında masadaki senaryolar da belli olmaya başladı.

Aralık ayının sonu beklenmeden belirlenecek olan asgari ücret zammında şu ana kadar ağır basan senaryolar şu şekilde;

VERGİ İNDİRİMSİZ 3 BİN 950 LİRAYA KADAR...

Enflasyona göre belirlenecek olan asgari ücret için bu yıl büyük bir artış beklenirken AK Parti, yapılacak zammın 19 yıl içindeki en büyük zam olacağını bildirmişti.

AK Parti hükümetleri döneminde asgari ücrete en yüksek zam 2003 yılında yüzde 37,48, 2015'te de yüzde 33,46 olarak gerçekleşti.

Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre asgari ücret; yüzde 31 artışla net 3 bin 700 liraya, yüzde 34 artışla 3 bin 785 liraya, yüzde 37 yükselişle 3 bin 870 liraya, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3 bin 950 liraya yükselecek.

VERGİ İNDİRİMİYLE 4 BİNİ GEÇECEK

Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde; 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira, yüzde 39,76 artması durumunda da 4 bin 462 lira olacak.