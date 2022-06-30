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Asgari ücret ara zamda karar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan asgari ücrete ara zam görüşmeleri bugün karara bağlanacak. Asgari ücretin 5 bin liranın üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Asgari ücret ara zamda karar günü
Kamusaati
Kamusaati
30 Haziran 2022 Perşembe 11:34

Türkiye'de son dönemde yükselen enflasyona karşı vatandaşın yanında duran hükümet, asgari ücret konusunda harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında asgari ücret komisyonu toplandı.

İki konuda mutabakat

İlk toplantıda iki konuda mutabakat sağlandı.

Buna göre; asgari ücret temmuz ayından itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de uygulanacak.

Görüşmelerin bugün karara bağlanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşmelerin bugün tamamlanacağını işaret etmişti.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili müjdeyi bizzat açıklayacak.

Bu açıklama için Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nden dönüşü bekleniyor.

30 Haziran itibarıyla NATO Zirvesi'nin tamamlanmasıyla Türkiye'ye dönecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Temmuz Cuma günü asgari ücretle ilgili kararı duyurması bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar olur

Asgari ücrette yüzde 20 artış olursa asgari ücret 5 bin 104 lira çıkacak.

Yüzde 25 artış olursa asgari ücret net 5 bin 316 lira olacak.

Yüzde 35 artarsa 5 bin 742 lirayı bulacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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