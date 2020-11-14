Asgari ücret 2021'de kaç lira olacak? 2021 asgari ücret belli oldu mu? 2021 AGİ ne kadar olacak?

Yılbaşının yaklaşması ile birlikte yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını yarın yapacak. Asgari ücret ne kadar olacak? 2021 AGİ oranları değişecek mi? İşte asgari ücret beklentisi Milyonlarca işçi 2021 asgari ücret belli oldu mu? 2021 AGİ ne kadar olacak? Sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki 2021 asgari ücret beklentisi ne kadar? 2021 AGİ oranları değişecek mi? İşte detaylar...

Son dakika haberi... Asgari Ücret komisyonu 1 Aralık'tan itibaren çalışmaya başlayacak. Asgari ücret pazarlığının başlamasına kısa bir süre kalırken, zam oranlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri en çok merak edilen konuların başında geliyor. Vatandaş, "Asgari ücret brüt ne kadar olacak", "Asgari ücret net ne kadar olacak", "Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak" gibi sorularına yanıt ararken, Türkiye'de çalışan her kesimi ilgilendiren 2021 asgari ücret zammıyla ilgili Kamusaati Genel Müdürümüz dikkat çeken tahminlerinde bulundu. İşte asgari ücret 2021 asgari ücret ile ilgili merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET NELERE ETKİ EDİYOR?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET 2021 YILINDA NE OLUR? Bugüne kadar asgari ücret artışlarındaki standart devam ederse yine enflasyonun 3 ya da 5 puan üstünde bir artış bu yıl için de gerçekleşebilir. Yeni Ekonomi Programı'na baktığımızda bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 10.5 olacağı tahmin edilmiş durumda. Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1 olarak revize etti. Bu yıl için bir pandemi döneminde olduğumuzu da hatırlardan çıkartmamamız gerekiyor. Her iki hedefi de göz önüne alırsak bu yılda enflasyonun 3-5 puan üzerinde bir artış yapılacağını hesapladığımızda...

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir.

MERKEZ BANKASI'NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE

asgari ücrette varsayım olarak merrkez bankasının belirleridiği enflasyon oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.

AGİ NEDİR?

AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

2007 yılına kadar, çalışanlar yıllık alışverişlerinden elde ettikleri fatura ve fişleri biriktirip iş yerlerine teslim ederek vergi iadesi alıyorlardı. 2007 yılından sonra bu uygulama yerini AGİ'ye bıraktı. İşverenler belirlenen AGİ tutarını çalışana net ücret üstünden ek olarak ödeme yapıyorlar. Ayrıca işverenler, AGİ tutarını vergiden düşüyorlar.

AGİ olarak, çalışana ödenecek senelik tutar; bir yıllık asgari ücretin yüzde 50'sine, yüzde 15 oranı uygulanarak hesaplanıyor.

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

AGİ asgari ücrete dahil midir araştırmasını yapa ve asgari ücret tutarını ayrıl almayı düşünen vatandaşlar araştırma yapıyor. Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlendi. Yani asgari ücret herkese eynı rakamda veriliyor ve içinde yer alan AGİ tutarı da dahil oluyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Özellikle asgari ücretten maaşını alanlar AGİ asgari ücretin içinde mi merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor...

2021'DE AGİ ORANLARI DA DEĞİŞECEK Mİ?

Asgari ücrete 2021'de zam yapıldığı taktirde, Asgari Geçim İndiriminde de artış olması bekleniyor. Güncel AGİ tutarları ise şu şekildedir:

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL