Artık Maske Ev Hariç Her yerde Mecburi

81 İl İçin Düğmeye Basıldı İşte Şok Karar Yürürlükte İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi
81 İl İçin Düğmeye Basıldı İşte Şok Karar Yürürlükte
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi
Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak kesinlikle mecburi ve zorunlu olacak
Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten itibaren asla müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske
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