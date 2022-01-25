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Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan vatandaşları, çekici taşıdı. Mahsur kalan vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi.

Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı
25 Ocak 2022 Salı 00:57

Yoğun kar yağışının etkisi altında olan İstanbul, kara teslim..

Birçok ilçede iş yerinden çıkıp evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, kar nedeniyle yollarda mahsur kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolları açmamasından ve tuzlama yapmamasından şikayet eden vatandaşların yardımına yine başka vatandaşlar koştu.

Karla mücadelede yoğun çabalar gösterilen İstanbul'da değişik görüntüler de ortaya çıktı.

Bunlardan bir tanesi Arnavutköy'de yaşandı.

VATANDAŞLARI ÇEKİCİ TAŞIDI

Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"GÖSTER İSTANBUL'UN HALİNİ, İNSANLAR NE HALDE"

Görüntülerde yolu yürüyerek geçmeye çalışan bir vatandaş, "Evet, göster. İstanbul'un halini göster. Arnavutköy yolunda 3 gidişli 3 gelişli yol. Ana yolu görüyorsunuz dimi, bakın bir tane araba yok. İnsanlar ne halde, ne vaziyette." diyerek İBB'ye sitem etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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