Arka sokaklar Hüsnü koronavirüsüne mi yakalandı,Hüsnü Çoban Koronavirüsünden öldü mü

Yıllardır hayatımızda olan efsane dizi Arka Sokaklar da bu defa koronavirüs şoku yaşanıyor

Tam 14 sezondur severek izlediğimiz ARKA SOKAKLAR dizisi, bu defa da son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olan korona virüsünü işledi.

Hayatımızdan biri gibi olan Hüsnü Çoban koronavirüsüne yakalanıyor.Ve hastaneden acı haber geliyor..

PEKİ HÜSNÜ ÇOBAN KORONAVİRÜSÜNDEN DOLAYI ÖLDÜ MÜ

Fragman bir hayli duygusal anlarla dolu...Herkes ağlıyor..Hüsnü entübe oluyor.Tıpkı gerçek hayattaki gibi tüm konular dizi de birebir işlenmiş.Koronavirüs illetinin nelere mal olduğunu,ne acılar çektirdiğini bizlere sunmuş.

Arka Sokaklar'ın 22 Mayıs Cuma ekrana gelecek olan 553. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Koronavirüs olan Hüsnü Çoban hastaneye kaldırılıyor. Ancak durumu gittikçe kötüleşen Hüsnü, yoğun bakımda entübe ediliyor. Herkes çaresizlikle Hüsnü'nün iyileşmesini beklerken, hastaneden gelen haber ise yürekleri ağızlara getiriyor. Gelen bu acı haber ise akıllara Hüsnü Çoban'ın öldüğünü getirdi.

HÜSNÜ ÇOBAN DİZİDEN AYRILIRSA,ARKA SOKAKLAR ÇOK ŞEY KAYBEDER

Arka sokakların yıllardır bir izleyicisi olan editörümüz Açelya, Hüsnü Çoban ölürse Arka sokaklarında final yapması gerektiğini söyledi.Çünkü hem aile olarak hem de kendi yetenekleri sayesinde Hüsnü Çoban ilgili diziyi 14 sezondur izletmeyi başardı.Hüsnü Çoban'ın eşi Suat Çoban'ın ölümü bile bir çok izleyiciyi isyan ettirmişti.