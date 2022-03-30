Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0

Arif Verimli'den Müge Anlı'ya zehir zemberek sözler: Benim için bir kıymeti yok

Yıllarca birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programından ayrılmasıyla gündemden düşmeyen Arif Verimli, konuk olduğu programda Anlı için zehir zemberek sözler söyledi. Anlı'nın programı iyi yönetemediğini söyleyen Verimli, "Beni çok kırdı, artık bir kıymeti yok benim için. Müge beni sevseydi bunları yapmazdı" dedi.

Arif Verimli'den Müge Anlı'ya zehir zemberek sözler: Benim için bir kıymeti yok
Ömer
Ömer
30 Mart 2022 Çarşamba 01:37

Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıl boyunca birlikte çalıştığı Müge Anlı'nın programında ani bir kararla ayrıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında "Kimseye kırgın değilim" diyen Verimli, bu sefer de konuk olduğu programda ayrılışıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"MÜGE ANLI, ŞEVKİ SÖZEN'E ARKA ÇIKINCA BOZULDUM"

Yasemin Özçelik'in sunduğu YouTube programına konuk olan ünlü psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıl boyunca çalıştığı Müge Anlı'nın programından neden ayrıldığını ilk kez açık yüreklilikle itiraf etti. Kırgınlık yaşadığı kişilerin olduğundan bahseden Verimli, "Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız? Ben buna bozuldum. Ve Müge'nin de bu hareketi destekleyen, arka çıkan hareketine bozuldum. Çıktım, gittim. Şevki Sözen Bey her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık, hiç dinlemedi" dedi.

"MÜGE ANLI'NIN DA ŞEVKİ SÖZEN'İN DE BENİM İÇİN KIYMETİ YOK"

Verimli, "Peki burada daha çok kırgın olduğunuz kişi kim? Müge Anlı mı yoksa Şevki Bey mi?" sorusuna ise "Artık ikisinin de hiç kıymeti yok benim için. Müge Anlı'nın programı iyi yönetemediği kanaatindeyim. O olaydan sonra hiç karşı karşıya gelmedik, mesajlaştık sadece. Müge Anlı beni sevseydi böyle yapmazdı" cevabını verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Rus Milletvekili Mihail Delyagin Azerbaycan'ı tehdit etti: Askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz
Rus Milletvekili Mihail Delyagin Azerbaycan'ı tehdit etti: Askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz
0
Ukrayna heyetinden görüşme sonrası ilk açıklama
Ukrayna heyetinden görüşme sonrası ilk açıklama
0
Karadeniz doğalgazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta
Karadeniz doğalgazının geçişini sağlayacak vanalardan ilki Filyos'ta
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.