Arif erdem'in Amerika'dan iadesi istendi, Arif Erdem Fetocü mü?

Eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem'in Amerika'dan iadesi istendi..Peki Arif Erdem Fetöcü mü,arif erdem fethullah gülen

Galatasaray futbol takımının bir zamanlar en iyi forvetlerinden biri olan, halk tarafından oldukça sevilen,ünlü futbolcu Arif Erdem'in Fethullahcı terör örgütü yani Fetö ile olan bağını herkes biliyor.Hakan Şükür gibi Arif Erdem'in de Fetö ile olan bağlantıları, ABD'ye kaçmalarına sebebiyet verdi.Özellikle hain darbe olayından sonra hatırlarsanız birçok Fetö mensubu çareyi yurtdısına kaçmakta buldu.

Son dakika Arif Erdem'in iadesi için çalışma başlatıldı

Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi.Adalet bakanlığından yapılan açıklamaya göre eski futbolculardan Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi.

Arif Erdem'in iadesini isteyen bakanlığın nasıl bir cevap alacağı şuan için muamma..Çünkü daha önce de bazı Fetö mensubu kişilerin iadesi için ABD'ye başvurulmuştu ancak olumlu bir sonuç çıkmamıştı.

Arif Erdem'in iadesinin istenmesi,diğer fetö mensublarının da iadesinin isteneceği mesajını verme anlamına gelebilir

Ajansların son dakika haberi olarak geçtiği Arif Erdem'in iade talebinin, kamusaati.com yazarı Açelya Topçuoğlu, bu adım diğer ünlü Fetöcülerinde yakın zamanda iade talebinin olması anlamına gelebileceğini söyledi.Yani Hakan Şükür, Uzun Cevdet ,Adil Öksüz gibi ünlü fetöcülerin de iade taleplerinin yakın zamanda gerçekleştirebileceği mesajı da verilmek isteniyor olabilir.Bunları takiben Fetö elebaşı Fethullan Gülen içinde ABD'den flaş bir iade talebi gelebilir.

ARİF ERDEM KİMDİR, ŞUANDA NEREDE

Eski Galatasaraylı ünlü futbolcu Arif Erdem, adının Fetö terör örgütü ile anılmasından sonra, ABD ye kaçmıştı.Ünlü futbolcunun Galatasaray tarihinde başarılarla dolu bir kariyeri vardı.Özellikle şampiyonlar liginde manchester united klubüne attığı muthiş gol, hala tıklanma rekorları kırıyor.Arif Erdem en son Fetö olayları yüzünden Abd'ye kaçtı.

En son Virigina eyaletinde arkadaşları ve aiesi ile kahvaltı yaparken görülen Arif Erdem bir hayli keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.48 yaşında olan Fetöcü Arif Erdem ,Gülsüm Erdemle evlidir.Bu evlilikten de iki tane çocuğu bulunmaktadır.

kaynak: www.kamusaati.com