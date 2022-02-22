Ardahan'a ne olacak? Sosyal Medyada Ardahan Elden gidiyor paylaşımları ne demek?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın "Bağımsız ülkeler olarak tanınma" talebini kabul ettiklerini açıkladı. Ulusa sesleniş konuşması yapan Putin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum. Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Bu tehdide cevap vereceğiz" dedi.

UKRAYNA TOPRAKLARINA GİRECEKLER

Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak.

PUTİN'İN SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Putin'in Ukrayna'nın Rusya tarihinin bir parçası olduğunu ifade etmesi ve o toprakları Rusya'nın hakkı olarak görmesi, sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın dikkatle takip ettiği bu gelişmeler, akıllara Rusya'nın zamanında Türklere karşı kaybettiği toprakları getirdi.

Bilindiği gibi 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında yani 93 Harbi'nde Osmanlı'nın yenilgisi üzerine Berlin Antlaşması imzalanmıştı. Alınan karara göre Rus ordusu Erzurum'dan geri çekilmiş ama Kars, Ardahan, Artvin ve Batum'u almıştı. Bu şehirler daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Sovyetler Birliği ile 16 Mart 1921'de imzaladığı Moskova Antlaşması ile geri alınmıştı.

STALİN DE İSTEMİŞTİ

Öte yandan Sovyetler lideri Stalin de 1921'de savunmasız yakalandıklarını öne sürerek, ileriki yıllarda Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı talep etmişti. Sovyet yönetimi o dönem; "1921'de zayıftık, Türkiye bundan faydalandı, bu haksızlık giderilsin" iddiasını ortaya atmıştı.

ARDAHAN TT OLDU

Putin'in dün Ukrayna topraklarını kendilerinin olarak gördüklerini açıklaması ve askerlerine operasyon emri vermesi üzerine sosyal medyada Ardahan kelimesi TT oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Putin'in yeni hedefinin Ardahan'ın olacağı yönünde paylaşımlar yaptı.

O paylaşımlardan bazıları: