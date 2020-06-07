Araya giren kadına kurşun! Arkadaşını korumaya çalışırken canından oldu

Silahlı şahıs, eski sevgilisinin işyerini bastı. Kız arkadaşını korumak için tartışan çiftin arasına giren Miray Yılmaz, başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybetti.
İstanbul Bağcılar’da önceki akşam Kirazlı Mahallesi’ndeki Perihan A.’ya (29) ait iş yerine, genç kadının eski sevgilisi Veysel T. (35) geldi. İkili arasında tartışma çıktı.
Silah tutukluk yaptı
Veysel T., belindeki tabancayı çekince Perihan A.’yı korumak için kız arkadaşı Miray Yılmaz (37) araya girdi. Silahtan çıkan kurşun, Yılmaz’ın başına isabet etti. Veysel T., Perihan A.’ya da ateş edeceği sırada silahı tutukluk yaptı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Miray Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Perihan A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Kısa sürede yakalanan saldırgan da tutuklandı.
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler