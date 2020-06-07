0
0
0
0
0
0
0
0

Araya giren kadına kurşun! Arkadaşını korumaya çalışırken canından oldu

Silahlı şahıs, eski sevgilisinin işyerini bastı. Kız arkadaşını korumak için tartışan çiftin arasına giren Miray Yılmaz, başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybetti.

Araya giren kadına kurşun! Arkadaşını korumaya çalışırken canından oldu
07 Haziran 2020 Pazar 13:12

İstanbul Bağcılar’da önceki akşam Kirazlı Mahallesi’ndeki Perihan A.’ya (29) ait iş yerine, genç kadının eski sevgilisi Veysel T. (35) geldi. İkili arasında tartışma çıktı.

Silah tutukluk yaptı

Veysel T., belindeki tabancayı çekince Perihan A.’yı korumak için kız arkadaşı Miray Yılmaz (37) araya girdi. Silahtan çıkan kurşun, Yılmaz’ın başına isabet etti. Veysel T., Perihan A.’ya da ateş edeceği sırada silahı tutukluk yaptı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Miray Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Perihan A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Kısa sürede yakalanan saldırgan da tutuklandı. 

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 
 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ  File:Facebook Logo Mini.svg - Wikimedia Commons

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber