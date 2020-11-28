2020 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Aralık ayında hafta sonları cumartesi ve pazar günleri yasak gün boyu olacak mı? 2 Aralık Çarşamba Açıklanacak bildirge nedir doğru mu? Hafta İçi Akşam 20.00 da sokağa çıkma yasağı gelecek mi ? Hafta İçi de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Oteller Berberler paket dahil Restoran Her Yer kapatılacak mı? Büyükşehirlerde Ulaşım Yasağı olacak mı? korona virüsten dolayı Uluslar Arası Uçuşlar Kapanıyor mu ? Detaylar haberimizde..

Aralık ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? cumartesi ve pazar günleri yasak gün boyu olacak mı?

Sosyal medyada sözde 2 Aralıkta açıklanacak Bildirge diye dolasan haberde insanlar tedirgin oldu hemen en çok aranan haberler arasına girdi biz de bu haberi sizin için araştırık

işte idda o edilen bildirgede yer alan bilgiler;

2 Aralık Çarşamba Açıklanacak Bildirge:

-Aralık ayı boyunca Ctesi Pazar Full Sokağa Çıkma Yasağı

-Hafta İçi Akşam 20 ile Sabah 5 Arası sokağa Çıkma Yasağı

-Mekanların Tamamı Kapanıyor

Oteller Berberler paket dahil Restoran Her Yer

-16 Aralıkta Büyükşehirlerde Ulaşım Yasağı

-26 Aralıkta Uluslar Arası Uçuşlar Kapanıyor

İhracatcilar birligi atmis

şeklinde yer alan bilgilere dahil henüz içişleri bakanlığından bir genelye yada bildirge yayınlanmadı bu sözde bildiride yer alan bilgiler tamamen hayal ürünüdür. Böyle yasaklar olacak olsa bile İçişleri bakanlığımız hemen detaylı bir şekilde açıklama yaparak halkı bilgiledirir. Bizde Kamusaati.com ailesi olarak siz değerli takipçilerimize her zaman doğru bilgileri verdik vermeyede devam edeceğiz.

Emniyetten sokağa çıkma yasağı ile ilgili 'sahte genelge' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiası içeren 'Genelge' başlıklı belgelerin sahte olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, "Genelge" başlıklı belgelerin paylaşıldığı kaydedildi.

"SALGINLA İLGİLİ SAHTE BELGELERE İTİBAR ETMEYİN"

Bu belgelerin sahte olduğu belirtilen açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili alınacak tüm tedbirlerin resmi kanallar vasıtasıyla duyurulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

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