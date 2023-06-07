0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0

Araç sahiplerinin keyfi kaçacak! Motorine büyük zam

Döviz ve petrol fiyatlarındaki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 36 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 21 lira seviyesine yükseldi.

Araç sahiplerinin keyfi kaçacak! Motorine büyük zam
Kamusaati
Kamusaati
07 Haziran 2023 Çarşamba 00:46

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta kallavi bir zam geldi. Motorinin litresi 1 lira 36 kuruş arttı.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 79 kuruşa, Ankara'da 21 lira 19 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 30 kuruşa yükseldi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Fahiş kira artışlarına karşı harekete geçiliyor! Fırsatçılara hapis cezası yolda
Fahiş kira artışlarına karşı harekete geçiliyor! Fırsatçılara hapis cezası yolda
0
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın işaret ettiği ilimiz: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın işaret ettiği ilimiz: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
0
AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş oldu
AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.