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Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 17 kuruş, motorine ise 16 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
05 Kasım 2020 Perşembe 05:39

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzine 17 kuruş, motorine ise 16 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 6,55'e satılan benzinin litresi 6,72'ye çıkacak. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 6,64'ten 6,81'e yükselecek.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 6,05'ten 6,21'e, İzmir'de 6,13'ten 6,29'a, Ankara'da ise 6,11'den 6,27'ye çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi


Kaynak: Kamu Saati Özel
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