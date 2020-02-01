Araç Sahipleri Yandı!Yüzde 10'luk Şok Vergi Dilimi mi Geliyor? Yüzde 10'luk yeni vergi mi geliyor? Yüzde 10'luk Şok Vergi Dilimi mi Geliyor?Yeni Vergi Dilimi Hayatımızı Nasıl Etkileyecek Yeni tasarı kapsamında , Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yüzde 10’u tutarınca “Yol ve Trafik Payı” akleneceği açıklandı.Peki bu durum bizi nasıl etkieyecek?

Araç Sahipleri Yandı! Yüzde 10'luk Şok Vergi Dilimi mi Geliyor?

Yüzde 10'luk yeni vergi mi geliyor? Yüzde 10'luk yeni vergi mi geliyor? Yüzde 10'luk Şok Vergi Dilimi mi Geliyor?Yeni Vergi Dilimi Hayatımızı Nasıl Etkileyecek Yeni tasarı kapsamında , Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yüzde 10’u tutarınca “Yol ve Trafik Payı” akleneceği açıklandı.Peki bu durum bizi nasıl etkieyecek

Hükümet'in Hazırlıklarını devam ettirdiği yerel yönetim taslağında, belediyelerin gelirlerinin çoğalması adına “Yol ve Trafik Payı” adı altında aracı olanlara yeni bir vergi getirilmesi kararlaştırıldı . Buna göre halktan Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yüzde 10’u kadar “Yol ve Trafik Payı” da ilave edilmiş olacak . Bu ek ücret havuzda toplanacak ve nüfus ve yüzölçümlerine göre belediyelerin bütçesine yollanacaktır .

YENİ KRİTERLERDE NELER MEVCUT

çevre vergisinin de yükseltilmesi amaçlandığı bu tasarı içeriğinde , eski büyükşehir ve il belediye başkanlarına yeşil pasaport alınmasına yönelik , belediyelerin ücretsiz toplu taşıma planlmasına mesai saatlerine ait düzenlemesi, büyükşehir belediyesi genel sekreteri ve yardımcılarının yerleştirilmesine yeni kriterlerin yer alması tasarlanıyor .

65 YAŞ VE ÜZERİ ÜCRETSİZ TAŞIMAYA KISITLI SAAT DÜZENLEMESİ

---*Düzenlemeye göre, 65 yaş üzeri kişilerim toplu taşıma araçlarından herhangi ücret ödemeksizin faydalanmasına mesai saati başlangıç ve mesai bitimi ile kısıtlı olmak kaydı ile saat düzenlemesi hayata geçirilecek .

AK Parti’nin hazırladığı yerel yönetim tasarısında , şu düzenlemeler yer almaktadır :

- BELEDİYE KAPANMAZ İSE MÜLKİ AMİR: Kumar oynandığı, uyuşturucu üretilip ve satıldığı, fuhuş olaylarının , anayasal kurala genel güvenliğe ve genel huya zararı dokunacak oyun oynatıldığı ve film gösterildiği gerekçesiyle bir sene içinde üç defa idari para cezası yazılan kurumlara anılan fiillerin tekrar gerçekleştirildiinin belirlenmesi durumunda işyeri açma ve çalıştırma belgeleri ilgili belediye veya İl Özel İdaresi kapsamında 5 gün içinde iptal olacak . Yetkili idare, iptale konusunda karar vermez veya iptal kararını zamanında hayata geçirmez ise mülki amir tarafından iptal kararı da almış olacak işyeri kolluk güçleri tarafından kapatılacak . Bu işyerleriyle ilgili çalışma hayatından men cezalarında da aynı süreç içerisinde işlenecektir.

- KOMİSYONDA BAKANLIK GÖREVLİSİ: Arazilere ait asgari ölçüde birim değer anlaşımı için belediye başkanı başkanlığındaki takdir komisyonlarında, belediyenin görevli bir memuru ile defterdarın, vergi dairesi başkanının iş vereceği iki memur kişi , tapu sicil amiri , ticaret odasınca seçilmiş bir üye, ilgili mahalle ve köy muhtarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur da yer alacaktır .

- ÇEVRE VERGİSİ ARTTIRILACAK:Konutlara ait çevre vergisinde büyükşehir ve diğer bölgeler ayrımı kaldırılırken, verginin su tüketim miktarı öneme alınmak kaydı ile metreküp başına en düşük 17 kuruş en yüksek 47 kuruşa çıkarılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı, çevre vergisi için öneme alınan bina gruplarını kararlaştırmaya ve tutarları yöreler, yerleşim bölgeleri , belediyelerin nüfusları ve bina yönetim gurubu ile ayrı ayrı veya birlikte yarı yarıya kadar azaltmaya , iki katına kadar çoğaltmaya görevli olacaklardır.

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