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Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ocak! Acele edin!

Trafiğe çıkan araçların mutlaka Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesini yılda 2 defa yapması gerekiyor. 2021'in ilk ödemesi için son tarih 31 Ocak 2021 olarak belirtildi. Peki, MTV ödemesi nasıl yapılır? Detaylar haberimizde

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ocak! Acele edin!
28 Ocak 2021 Perşembe 00:13

Araç sahipleri bir süredir MTV ödemeleri nasıl yapılır? sorusuna cevp arıyordu. Yeni yılla birlikte vergi ve harç tutarlarına ortalama yüzde 9,11 oranında zam yapılmıştı. İlk taksit ödemeleri başladı. Hatta son tarih 31 Ocak olarak ifade edildi.

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Motorlu Taşıtlar Vergi ödemeleri yeni yıl ile birlikte yani 1 Ocak 2021 tarihinde başladı. Ay sonunda da ilk ödemeler sona erecek. İlk ödemeyi yapmayan sürücüler için her geçen ay miktara faiz işlenecek. 6 ay sonra ise MTV ödemelerinin 2. taksitinin ödenmesi gerekecek.

MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV ödeme miktarları, çeşitli kanallar üzerinden yapılabiliyor. İnteraktif Vergi Dairesi internet sayfası üzerinden hızlı ödeme ile yapılabileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı banka ya da kredi kartıyla birlikte yapılabilecek.

2021 MTV ÜCRETLERİ

1 - 3 YAŞ

1-3 yaş arası taşıt değeri 56.500'ü aşmayan ve motor silindir hacmi 0-1300 cc olan araçların 2021 MTV’si 1051 TL

1-3 yaş arası taşıt değeri 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayan ve 0-1300 cc olan araçların 2021 MTV’si 1.115 TL

1-3 yaş arası taşıt değeri 99.000'i aşan ve 0-1300 cc olan araçların 2021 MTV’si 1.261 TL

1301-1600 cc araçların ise taşıt değeri 56.500'ü aşmayan ve 1-3 yaş arası olanlarının 2021 MTV’si 1830 TL

1301-1600 cc araçların taşıt değeri 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayan ve 1-3 yaş arası olanlarının 2021 MTV’si 2014 TL

1301-1600 cc araçların taşıt değeri 99.000'i aşan ve 1-3 yaş arası olanlarının 2021 MTV’si 2197 TL

1-3 yaş arası, 1601-1800 cc ve taşıt değeri 141.600'ü aşmayanları 2021 MTV'si 3556 TL olurken taşıt değeri 141.600'ü aşanların 3881 TL

1-3 yaş arası 1801-2000 cc ve taşıt değeri 141.600'ü aşmayanların 2021 MTV'si 5603 TL olurken 141.603'ü aşanların 6113 TL

1-3 yaş arası 2001-2500 cc ve taşıt değeri 176.800'ü aşmayanların 2021 MTV'si 8405 TL olurken 176.800'ü aşanların 9170 TL

1-3 yaş arası 2501-3000 cc ve taşıt değeri 353.900'ü aşmayanların 2021 MTV'si 11.719 TL olurken 353.900'ü aşanların 12786 TL

1-3 yaş arası 3001-3500 cc ve taşıt değeri 353.900'ü aşmayanların 2021 MTV'si 18.848 TL olurken 353.900'ü aşanların 19472 TL

1-3 yaş arası 3501-4000 cc ve taşıt değeri 566.400'ü aşmayanların 2021 MTV'si 28.063 TL olurken 566-400'ü aşanların 30.616 TL

1-3 yaş arası 4001 cc ve yukarısı araçların taşıt değeri 672.600'ü aşmayanların 45.932 TL, 672.600'ü aşanların 50.107 TL

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4 - 6 YAŞ

1300 cc ve aşağısı için taşıt değeri 56.500'ü aşmayanların 2021 MTV'si 733 TL olurken 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayanların 806 TL ve 99.000'i aşanların 1.372 TL

1301-1600 cc taşıt değeri 56.500'ü aşmayanların 2021 MTV'si 1.372 olurken 56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayanların 1.510 TL ve 99.000'i aşanların 1.647 TL

1601-1800 cc için taşıt değeri 141.600'ü aşmayanların 2021 MTV'si 2781 TL olurken 141.600'ü aşanların ise 3032 TL

7 - 11 YAŞ

1300 cc ve aşağısı için taşıt değeri 56.500'ü aşmayanların 2021 MTV'si 410 TL

56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayanların 450 TL

99.000 TL'yi aşanların 492 TL

1301 - 1600 cc için taşıt değeri 56.500'ü aşmayanların 2021 MTV'si 796 TL

56.500'ü aşıp 99.000'i aşmayanların 876 TL ve 99.000'i aşanların 954

1601-1800 cc için taşıt değeri 141.600'ü aşmayanların 2021 MTV'si 1635 TL

141.600'ü aşanların ise 1786 TL olacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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