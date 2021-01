Araç sahipleri dikkat! Bu uyarı çok önemli Aracınızı Kışa Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Otomobil kış bakımı nasıl yapılır ? Oto tamir ustaları araç sahiplerinin kış aylarında motor soğutma sistemi ve sıvısına ekstra dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti. Aracınızı Kışa Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Soğuk kış aylarında araçların kış bakımlarını düzenli yaptırmak gerekiyor. Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesinde konuyla ilgili araç sahiplerini uyaran oto tamir ustası Hakan Uzun, antifirizin önemine dikkat çekti.

Motorun uygun çalışma ısısına ulaşması ve bu ısıyı koruması için sağlıklı bir soğutma sistemi ile soğutma sıvısına ihtiyaç duyduğunu belirten Uzun, sistematik bakım ve kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

“Antifiriz muhakkak yenilenmeli”

Özellikle antifirizin her kış değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Uzun, “Bazı araçlar soğuk havalarda donduğundan dolayı su tertibatı buz tutabiliyor. Bu durum da termostatlarını patlatıyor. Müşterilerimizi bu konuda uyarıyoruz. Buzdan kaynaklı çok büyük arızalar meydana geliyor. Bu arızalardan en büyüğü blok patlatması. Buna engel olmak için antifirizin muhakkak yenilenmesi gerekiyor. Antifiriz bakımını ihmal eden müşterilerimizde ciddi sıkıntılar meydana geldi. Şu anda da dükkanımızın önünde yaklaşık 10 tane aracımız var bu durum kaynaklı. Hepsi de kurtarıcı ile geldiler. Bu tür bir olay yaşamak istemiyorsanız kış bakımlarınızı muhakkak yaptırın” dedi.

“Her kış antifirizin değişmesi gerekiyor”

Antifirizin her kış değişmesi gerektiğini söyleyen Uzun, “Antifiriz bilinçsiz kullanılıyor. Sürücüler 1 defa antifiriz koyuyor ve 2-3 sene gider diyorlar. Böyle bir şey yok. Her kış mevsiminde araçların antifirizinin değişmesi gerekiyor. Yazın buharlaşmadan dolayı su eksiltmesi oluyor ve üzerine su ekleniyor. Bu da antifirizin derecesini düşürüyor. Derecesi düşen antifiriz -10'larda donabiliyor. Bizim araç sahiplerinden ricamız her kış araçlarının antifirizini değiştirmeleridir” ifadelerini kullandı.

Aracınızı Kışa Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

“Arabam için kış bakımı yapmak istiyorum” diyorsanız, güvenli bir sürüş için kış lastiğinden cam suyu kullanımına kadar dikkat edilmesi gerekenleri mutlaka uygulayın. Kış mevsiminde havaların soğumasıyla araçların kar lastiği kullanmaya başlaması gerekiyor. Antifrizi değiştirmek, araçta kar zinciri bulundurmak, cam suyu ve sileceklerin kontrol edilmesi gibi birçok yapılması gereken var. Sürücülerin araçlarına yapacağı kış bakımı ile mevsimin olumsuz etkilerinden dolayı yaşanacak kaza, arıza gibi sonuçların yaşanmasının önüne geçilir. Aracınızın kış bakımını yaparken dikkat etmeniz gereken 7 şeyi bilmeniz gerekiyor: 1. Kış lastiği kullanmanız şart 1 Aralık’ta başlayacak uygulamaya göre, kış lastiği kullanımı Nisan ayına kadar zorunlu. Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre derin olan dişleri, yağışlı havalarda daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Aracınızın kış bakımını yaparken 4 lastiği de değiştirmelisiniz. Burada önemli olan lastik dişlerinin aynı derinlikte, yani 4 mm derinliğinde olması. Kış aylarında çıkacağınız yılbaşı tatilinde ya da şehiriçi yolculuklarınızda kış lastiği kullanmanız ailenizin güvenliği için atmanız gereken önemli bir adım. Araçta bulundurmanız gereken kar zincirinin çapı kullanacağınız kış lastiğinin çap ölçülerine uygun olmalı. 2. Antifriz bakımı mutlaka yapılmalı Aracınızın radyatörlerindeki suyun donmaması için antifriz sıvısını kullanmalısınız. 0 derece ve altına inen hava sıcaklığında suyun donmaması için radyatör suyuna katılarak donmaları önleyen antifriz, aynı zamanda soğutma sistemini kireçlenme, aşınma, pas gibi olumsuz etkilere karşı korur. Antifriz pas ve tıkanıkları önlediği için yaz mevsiminde de kullanmanız gereken, otomobiliniz için faydalı bir ürün. Düzenli antifriz kullanımı ile soğutma sıvısı motor içerisinde daha rahat dolaşır ve daha düzgün bir soğutma işlemi gerçekleşir. Aracınızın periyodik bakımları sırasında antifriz değişimi de mutlaka yapılmalı. 3. Silecekler ve cam suyunu kontrol edin Kış aylarında araçların yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşullarında silecek kullanımı her zamankinden daha çok oluyor. Bu nedenle kış bakımının önceliklerinden biri de cam sileceklerinin ve silecek suyunun kontrolü. Yaz aylarında çok sık kullanılmayan silecekler kuruyarak şekil bozukluğuna uğrayabilir. Yağmurda kullanılan bozuk silecekler işlevini tam olarak yerine getiremediğinden sürüş sırasında görüş alanınız daralabilir. Aşınmış cam sileceklerinizi, aracınızın modeline uygun bir cam sileceği ile değiştirmelisiniz. Aynı zamanda otomobilinizin cam suyu haznesinin dolu olduğundan da emin olun. Silecek suyuna koyacağınız antifriz camlardaki buğulamayı önler. 4. Farlarınızı ayarlayın Havanın erken kararması, hava sıcaklığındaki ani değişimlerinden dolayı sis oluşması durumunda kış aylarında farlarınızı daha sık kullanırsınız. Hatta gündüz saatlerinde de görüşün azaldığı durumlarda farlarınızı açmanız gerekebilir. Aracınızın farlarında ve fren lambalarında bir arıza olmadığından emin olmalısınız. Aracınızda sis farı yoksa araç modelinize uygun bir sis farı da taktırabilirsiniz. Kış şartlarında toz, kar, çamur gibi faktörlerin farlarınızı engellemesine izin vermeyin. Aracınızın farlarınızın temizliği, aydınlatmanın sağlıklı olabilmesi için önemli. Farlarınız ile birlikte aracınızın iç aydınlatma ayarları da kış bakımı sırasında yapılmalı. 5. Tüm filtreleri gözden geçirin Aracınızda bulunan hava, yakıt ve kapı filtrelerinin de kış bakımına ihtiyacı var. Kışlık ve yazlık olmak üzere 2 farklı konumu bulunan hava filtresi kış konumuna alındığında, aracın motoru daha verimli çalışır. Motor etrafında ısınan hava motor içine alınarak aracın daha çabuk çalışması sağlanır. Kış şartlarında geç çalışan bir araba istemiyorsanız, hava filtresini gerekiyorsa değiştirin. Kış şartlarında deponuzdaki yakıtın borularda donma riski var. Bunun nedeni, yakıt filtresine giren suyun donmasıdır. Yakıt deponuzun yarısından fazlasını dolu tutmak ve yakıt deposuna ayda 1 kez buz önleyici koymak donmanın önüne geçecektir. Kışın araç içinde klima ve kalorifer ihtiyacınız olabilir. Bu nedenle bakım sırasında polen filtresi değiştirilebilir, klima ve kaloriferin sağlıklı çalışması sağlanabilir. 6. Gözden kaçmaması gereken diğer detaylar Frenlerin eşit tutması gerekir. Bir tarafın daha baskın çekmesi havanın kuru ya da yağışlı olması farketmeksizin tehlikeli kaymalar yaşanabilir.

Aracınıza iyi bir cilalama yapmanız, kışın metal aksamda çürümelerin meydana gelmesini ve kirlerin araca yapışmasını önler.

Soğuk motoru çevirmek için akü fazla enerji harcar. Kış bakımında kontrol ettiğiniz akünüzün şarjı zayıfsa şarj ettirin ya da eski ise yeni bir akü alın.

Kaçaklara karşı egzoz sisteminizi kontrol ettirin.

Yaz aylarında genişleyen V kayışını kış aylarında germeniz mümkünse gererek kullanmalısınız. Aksi bir durumda kayışı değiştirin.

Arka camdaki rezistansın buğulanmalara karşı sağlıklı çalışması gerekir. Sorunluysa, rezistans onarılmalı ya da değiştirilmeli. 7. Aracın kış malzemelerini hazırlayın Aracınızda mutlaka kış hazırlığı yapmalısınız. Reflektör, el feneri bulundurmanız kış şartlarında yolda kalma durumlarında güvenliğinizi sağlar. Kış şartlarına uygun bir kış lastiği, kar zinciri, takoz, buz kazıyıcı, çekme halatı da olumsuz hava şartları baş gösterdiğinde ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeler arasında. Kişisel ihtiyaçlarınız, battaniye, şarj aleti, mum, uzun süre dayanabilecek yiyecekler ve temiz su kış şartlarında yolda kaldığınızda yaşamsal anlamda büyük önem taşıyor. Araç kış bakımınızda ihtiyacınız olan kış lastiği, kar zinciri, yağ, filtre, antifriz seçenekleri ve daha fazlasını CarrefourSA’da bulabilirsiniz. Aracınızın kış bakımı hakkındaki bilgilere nelazimsa.carrefoursa.com blog sayfasından ulaşabilirsiniz. Aracınıza yapacağınız kış bakımının yanında her şartta uymanız gereken kuralların; emniyet kemeri kullanmak, hızlı gitmemek ve takip mesafesini korumak olduğunu unutmayın.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©