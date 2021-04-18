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Araç muayenesinde yeni dönem! 1 Nisan'da başlayacak

Muayeneden geçemeyen araçların 1 ay içinde yaptıracakları kontrol muayenesinde aynı istasyona gitme şartı kaldırıldı. Yeni uygulama 1 Nisan'da başlayacak.

Araç muayenesinde yeni dönem! 1 Nisan'da başlayacak
18 Nisan 2021 Pazar 16:45

Araç muayenelerinde taşıt sahiplerini zora sokan bir uygulama sona eriyor. Muayeneyi geçemeyen araçların kontrollerinin aynı istasyonda yapılma zorunluluğu kaldırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Buna göre muayeneden geçemeyen araçların kusurlarının giderilerek 1 ay içinde yaptırmaları gereken kontrol muayeneleri, ilk muayenenin yapıldığı yer dışında başka istasyonlarda da yapılabilecek. Kontrol muayenesinden ücret alınmayacak.

Böylece emniyetsiz veya ağır kusur sınıfına girerek muayeneden geçemeyen araçların gerekli onarımların ardından tekrar aynı istasyonda kontrol muayenesine girme zorunluluğu ortadan kalktı. Vatandaşlar kontrol muayenelerini bir defaya mahsus Türkiye'nin herhangi bir yerindeki istasyondan yaptırabilecek. Yeni uygulama 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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[email protected] - 23 saat önce
Aman nede büyük bi problem ortadan kaldırıldı.muayne ücretleri bıraz düşürülse ya vatandaş biraz rahatlasa.olurmu hiç öyle vatandaş nefes alırsa devlet iflas eder.
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sülo - 10 saat önce
vay be arkadaş ne iyi olmuş bu uygulama geç de olsa kafalar çalışmış
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