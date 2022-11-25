Araç muayene ücretlerine zam mı gelecek?, Araç muayenesi bin tl mi olacak? İşte Detaylar

2023 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar? | Egzoz muayene ücreti 2023, Kredi Kartı Geçerli mi? Araç sahipleri çıldırtacak haber. Ekim ayında kesinleşecek Yeniden Değerlenme Oranı ile muayene ücretine büyük zam gelmesi bekleniyor. Hesaplamalara göre 1 Ocak'tan itibaren muayene ücreti yüzde 120 artacak.

2023 Araç Muayene Ücreti Ne Kadar Olacak?

Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2023’den itibaren uygulamaya konuldu.

Araç muayene ücretlerinde tarife, 2023 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında yaklışık %122 artırılarak, KDV dahil en düşük muayene ücreti 507 liradan 1.118 liraya çıkması söz konusudur. 2023 yılında ise bu oranların yeniden değerlenme oranının çok yüksek olması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın bu zam oranından bir değişiklik yapacak mı? herkes sormaya başladı. Şuana kadar resmi bir zam açıklaması yapılmadı yapıldığı anda sitemizde yer alarak sizlere en soğru bilgileri vermeye devam edeceğiz.. 2022 yılında yapılan zam oranının yeniden değerlendirme oranınca yapılması ve bu oranında yüksek çıkması akılları tamamen karıştırdı.

Geçtiğimiz yıl, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlenmişti.

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Motorin ve benzine ard arda gelen zamlarla sarsılan araç sahipleri, muayene ücretleriyle yıkılacak. Ekim ayı verileriyle kesinleşecek Yeniden Değerlenme Oranı (YDO) ile araç muayene ücretine büyük zam geleceği hesaplanıyor.

Ekim ayındaki aylık artış yüzde 2.5 civarlarında kabul edildiğinde, Yeniden Değerleme Oranı yüzde 120'leri buluyor.

YDO, yüzde 120 olarak açıklandığı taktirde geçen yıl 372 TL'den 507 TL'ye yükselen araç muayene ücretleri de yüzde 120 oranında zamlanacak. Doğrudan yansıyacak zamla birlikte araç muayene ücretleri 507 TL'den 1115 TL'ye yükselecek.

Öte yandan YDO, TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranı hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. YDO, her yıl Resmi Gazete'de ilan edildikten sonra araç muayene zamları belirleniyor.