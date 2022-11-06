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Araç kilometresini düşüren satıcıya Yargıtay'dan ceza

2. el araçlarda kilometre düşürülme olayıyla ilgili karara imza atan Yargıtay, kilometresi düşürülen aracın değerini üzerinde satılmasının "nitelikli dolandırıcılık" suçunu oluşturduğu kararını verdi.

Araç kilometresini düşüren satıcıya Yargıtay'dan ceza
Kamusaati
Kamusaati
06 Kasım 2022 Pazar 22:17

İkinci el araçlarda artan fiyatlar satıcı ve alıcı arasında yeni tartışmalara neden oluyor.

Kilometresi yüksek aracı daha pahalıya satmak isteyen satıcı bir internet sitesi üzerinden 68 bin kilometrede bir otomobil için ilan koydu.

İlan sahibiyle anlaşmaya varan bir tüketici, bir süre sonra arızalanan otomobilini yetkili servise götürünce büyük şok yaşadı.

İlan sahibine nitelikli dolandırıcılık suçu

Aracın gerçek kilometresinin 200 bin olduğunu öğrenince dolandırıldığını anlayan mağdur tüketici, Ağır Ceza Mahkemesi'nin yolunu tuttu.

Aracı satan kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay karar verdi

Sanık, karara itiraz edince devreye Yargıtay girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; kilometresi düşürülmüş aracı değerinin üzerinde satmanın, 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğuna dikkat çekti.

Mahkeme hükmü oy birliği ile onandı

Kararda şöyle denildi: "Davacının aracı satın aldığı ancak aracın yetkili servise götürülmesi ile, aracın kilometre saatinin değiştirildiğinin ve 200 bin kilometrede olduğunun tespit edilmiştir.

Bu suretle sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; tüm dosya çerçevesine göre sanığın mahkumiyetine yönelik mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir. Mahkeme hükmünün onanmasına oy birliği ile kabul edilmiştir."

Satıcıya 10 yıl hapis cezası

İHA'nın haberine göre, Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde 'Nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında bu tür hileye başvuranlara yönelik verilecek cezalar şöyle açıklanıyor: "Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 3 yıl ila 10 yıl arasında hapis olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak 5000 güne kadar adli para cezası da hükmedilmektedir."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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