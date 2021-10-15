Arabası olanlara bela oldu! Oto tamircileri uyardı! 50.000 TL masrafla karşılaşabilirsiniz

Havaların soğuması ile eş güdümlü araçlarda donma hadiseleri yaşanmaması amacıyla oto tamircilerden ikaz geldi. Kışlık bakımlarını yaptırmayıp ve araçlarının motor suyuna antifriz ekletmeyen sürücüler, değişik arızalara olup büyük sorunlara yol açabiliyor. Kışın en mühim bakımlardan birinin araca antifrizin eklenmesi gerekliliğini bildiren oto onarımcıları aksi takdirde araçlarda 15 ile 50 bin TL gibi büyük masraf çıkabileceğini söylüyorlar.

Araçlarına kışlık bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar sanayinin yolunu tuttu. Kışın vasıta bakımının önemine değinen oto tamircileri, kesinlikle antifirizsiz kullanılması gerekliliğini altını çizdi. Aksi takdirde vasıta sahiplerinin 15 ile 50 bin TL arasında masrafla karşılaşabileceğine ilgi çekti. Antifriz radyatörü ve soğutma sistemini pas ve korozyondan güvenliğini sağlamak suretiyle da kullanılmaktadır. Donma noktası antifriz çeşidine göre değişir ve suyun donma noktasından daha düşük bir sıcaklıkta donar, su ile karıştırıldığında daha düşük donma sıcaklıkları sağlar.

"Araca soğuk havalarda antifriz koymazsak aracın motor bloğu çatlayabilir"

Kış bakımlarının başladığını altını çizen oto tamirci Fatih Uygun, "Öncelikle kışın vasıtalarda antifriz var mı yok mu bakmak gerekiyor. Ardından ise antifrizin donma derecesini denetim edip 25 derece olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Antifriz suda ki paslanmayı engel olur hem de motorun soğutmasına yardımcı olur.

Sadece antifriz değil bunun beraberinde kışlık lastikler, sis farları, gibi çoğu bakılması gereken şeyler var. Antifrizi yağ bakımına getirirsek daha iyi olur. Araca soğuk havalarda antifriz koymazsak aracın motor bloğu çatlayabilir. Bunun neticesinde ise 50 TL seviyesinde masrafa yol açabiliyor. Kışlık rutin bakım ise aracına göre değişerek 800 TL'yi buluyor" şeklinde konuştu.

"Bakım fiyatları ortalama olarak 500 TL'den başlıyor" Vatandaşların kışlık vasıta bakımlarını yaptırmak amacıyla gelmeye başladıklarını ifade eden oto tamirci Ali Sağlam, "Bizler vatandaşın istediği tarafında vasıtalarının bakımlarını yapıyoruz. Kışın bilhassa vasıtalara antifriz, koyulması tarafında uyarıyoruz. Bunun beraberinde ise rutin bakımlar yapıyoruz. Kışın vasıta motorlarında genelde problemler antifriz koyulmadığı amacıyla çıkıyor. Bu problemler ise motor blok çatlaması, silindir çatlaması gibi büyük masraflı problemlere yol açıyor. Bu masraflar ise aracına göre değişiyor ama 15 bin ile 50 bin TL arasında değişiyor. Bakım fiyatları ortalama olarak 500 TL'den başlıyor" ifadelerini kullandı.

Antifriz nedir?

Antifriz, 0 derece ve altında radyatör suyuna katılarak suyun donmasını önleyen kimyasal madde. Antifriz daha çok otomobil motorlarında kullanılır.

Bir alkol türevi olan etilen glikol (etandiol) iyi bir antifrizdir.

Antifriz radyatörü ve soğutma sistemini pas ve korozyondan güvenliğini sağlamak suretiyle da kullanılmaktadır. Donma noktası antifriz çeşidine göre değişir ve suyun donma noktasından daha düşük bir sıcaklıkta donar, su ile karıştırıldığında daha düşük donma sıcaklıkları sağlar. Bu amaçla doğru miktarda su ile karıştırılması ehemmiyetlidir. Su seviyesi %70'i aşarsa donma %30'un altına düşmekte ve hararet tehlikesi baş göstermektedir. Antifirizin ısıyı taşıma özelliği suya izafi olarak daha az olmasından düşük ağırlığın ehemmiyet arz ettiği uygulamalarda daha da az kullanılır.

Türkiye iklim koşullarında maksimum koruma amacıyla % 33 ila % 50 arasında antifriz tüketimi tavsiye edilmektedir. Karışım yapar iken sert sulardan kaçınılması gerekmektedir. Çünkü sert sular antifrizin için koruyucu katıkların etkisini azaltmaktadır. Bu amaçla musluk suyu yerine yumuşatılmış ve distile edilmiş su kullanılmalıdır. "Antifriz eklenmesi ya da değiştirilmesine bomometre ile ölçüm gerçekleştirdikten sonra karar verilmelidir. Bomometre cihazı, yalnızca karışımdaki etilen glikol sayısını ölçmektedir ve formülündeki koruyucuların hali ile ilgili bilgi vermemektedir. Dolayısıyla bomometre, antifrizin soğutma sistemini koruma gücünü ölçememektedir.

Bütün antifrizler birbirlerinin benzeri değildir çünkü, piyasadaki antifriz ürünleri arasında büyük oranda nitelik farkı vardır. İyi bir antifriz hem suyun donma derecesini düşürmeli hem de kaynama derecesini yükseltmelidir. OAT (organik asit teknolojisi) ile imal edilen antifrizler içeriğindeki katıkların kimyasal özellikleri vasıtası ile hem daha uzun yaşamlıdırlar hem de aşınmaya karşı daha iyi koruma sağlarlar. Genel maksatlı antifrizler normalde senede bir defa suyun donma noktası amacıyla derecesi ölçülmelidir. Gelişmiş antifrizler ise daha uzun yaşamlı olduklarından 3 seneye kadar kullanılabilmektedir.