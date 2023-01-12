Eskişehir'de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan 25 yaşındaki Tuğçe Can, evinin olduğu apartmanın girişinde erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’ta meydana geldi.

5 katlı bir apartmanda oturan Tuğçe Can, yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı özel huzurevine gitmek için evden çıktı. Can, apartman çıkışında saldırıya uğradı.

Tuğçe Can’ı bıçakla boğazından, karnından ve sırtından bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tuğçe Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ZANLI ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI

Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Tuğçe Can’ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Bıçaklı saldırı olayı ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tuğçe Can'ın katil zanlısı Onur K'yi kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakaladı.



Hayatını kaybeden genç kızın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.