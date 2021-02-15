AÖF kayıt yenileme son tarih ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF yönetimi, 2021 AÖF 2020-2021 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ ardından kayıt yenileme tarihleri için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2021 AÖF kayıt yenileme işlemi ile ilgili detaylara yer verildi. Ayrıca AÖF kayıt ücreti için yapılan açıklamada 2.Döneme devam etmek isteyen tüm öğrencilerin gerekli harç ücretini yatırmak zorunda olduğu bilgisi verildi. AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi'nin ilk dönemi geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Son 2 dönemdir uzaktan yapılan sınavları bitiren öğrenciler, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nin 2.dönemi için bekleyişe koyuldu. AÖF 2.döneme devam etmek isteyenler kayıt yenileme işlemi yapmak zorundalar. AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? 2020-2021 Yılı ikinci döneme devam edecek öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini 15-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapmış olmak zorunda. Kayıt yenileme iki aşamalı olacak; Ders seçme Harç yatırma Öğrenciler belirlenen tarihlerde; https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/Default.aspx adresine gidip, öğrenci otomasyonu girişi yaparak ilk olarak 45 AKNS'den fazla olmamak koşulu ile ders seçimi yapacak. Ardından seçilen dersleri onaylayıp, ödeme işlemine geçecek. Ödeme işlemi AÖF sistemi üzerinden online yapılabildiği gibi, anlaşmalı bankalar aracılığı ile de yapılabilmektedir. 2021 AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ KAÇ LİRA? Açıköğretim Fakültesi yönetiminden gelen açıklamaya göre, 2021 yılında AÖF harç ücreti 285 TL olacak. Bu tutar sosyal hizmetler programında 405, Tekniker ünvanı verilen bölümlerde 305 TL olacak. Uygulama dersleri alan öğrenciler için ders başı bu tutarlara 80 TL ödenirken, laboratuvar dersleri için ek olarak ders başı 120 TL olacak. Adaylar ücretleri online olarak veya Ziraat Bankası ATM üzerinden yapabilir. AÖF 2020-2021 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ Açıköğretim Fakültesi yönetimi tarafından 2020-2021 Yılı Bahar Dönemi vize ve final takvimi açıklandı. Açıklanan tarihlere göre; AÖF Vizeleri: 10-11 Nisan 2021 AÖF Finalleri: 29-30 Mayıs 2021 AÖF yaz okulu: 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Sınavların online olup olmayacağı yönetim tarafından bilahare duyurulacak.

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