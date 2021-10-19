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Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti

Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve çevresinde de hissedildi.

Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti
19 Ekim 2021 Salı 10:45

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve çevresinde de hissedildi.

AFAD göre 08:32’de Akdeniz'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6.0 olarak hesaplandı.

Deprem Yunanistan’ın yanı sıra Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında bulunan birçok şehrinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.

Deprem hakkında henüz can ve mal kaybı bilgisi paylaşılmadı.

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