Antalya Manavgat cayır cayır yanarken CHP'li Başkan Şükrü Sözen kendi evinin derdine düştü

Türkiye'nin birçok noktasında peş peşe başlayan orman yangınları neticesinde 30 şehirde 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına alındı, 10 yangının ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

KÖYDEKİ EVLER YANARKEN KENDİ VİLLALARINI DÜŞÜNÜYOR!

Olayla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan bir görgü tanığı, "Manavgat'ta yangın 3 gündür devam ediyor. Bu esnada da belediye başkanının ağlarken fotoğrafları yayınlandı. Belediye başkanı ve ailesinin Sözen Park isminde villaları var. Bu Sözen Park Konutları kendi ailesine ait. Akrabalarının villaları var. Manavgat'ta itfaiyeler ve arazözler çoğu yere ulaşamıyor. Çünkü dağlık bölge. Arazöz yetişemediği için insanlar feryat ediyor. İş makineleri de önden çalışma yapıyor. Mesela yanan yerleri açıyorlar, arazöz ve itfaiyeler girsin diye. Burada da halk 'İş makinesi nerede?' diye feryat ediyor. Bunlar feryat ederken belediyenin iş makineleri de bu villanın etrafındaki kuru otları ve çalılıkları temizliyor. Yangın oraya ulaşmasın diye. İşin manidar tarafı da şu; yangın dağ bölgesinde ve şiddetli poyraz var, bu villaların olduğu yer biraz ağaçlık bir bölge. Poyrazdan dolayı yangın merkeze dönerse; bizim evlerimiz yanmasın diye (dağ bölgesindeki köyler komple yanarken) bu iş makineleri de onların etrafını temizliyor." ifadelerini kullandı.