Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, çift başlı oğlak dünyaya geldi, Korkuteli'ne bağlı Söğütçük Mahallesi'nde Özcan Karaçalı'nın gebe keçisi, çift başlı oğlak doğurdu. Tek beyinli çift başlı oğlağın, çift ağzı, dört gözü bulunuyor. Evde biberonla beslenen oğlak, ev sakinlerinin neşe kaynağı oldu. Oğlağın genel sağlık durumunun iyi, ancak yaşamasının güç olduğu belirtildi. Detaylar haberde..
Antalya Korkuteli'de Çift Başlı Oğlak Dünya'ya Geldi İŞTE Detaylar!!!
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, çift başlı oğlak dünyaya geldi, Korkuteli'ne bağlı Söğütçük Mahallesi'nde Özcan Karaçalı'nın gebe keçisi, çift başlı oğlak doğurdu. Tek beyinli çift başlı oğlağın, çift ağzı, dört gözü bulunuyor. Evde biberonla beslenen oğlak, ev sakinlerinin neşe kaynağı oldu. Oğlağın genel sağlık durumunun iyi, ancak yaşamasının güç olduğu belirtildi. Detaylar haberde..
Antalya'nın Korkuteli'ne bağlı Söğütçük Mahallesi'nde yaşayan geçimini hayvancılık ile sürdüren oğlağın sahibi Özcan Karaçalı, "Böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım ve duymadım. Veteriner çok yaşamaz diyor ama biz ona evin bir bireyi gibi bakıp yaşatmaya çalışacağız. Evimizin ve çocuklarımızın neşe kaynağı oldu" dedi.
Peki Çift başlı hayvanların dünya'ya gelmesi Kıyamet Alameti Mi?
Önce Dikili’de sahile vuran çift başlı yunus yavrusu, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Çift başlı buzağanın doğumu Son Olarak da Çift başlı oğlak görenleri endişelendirdi. Hatta yerel halk arasında bunu ‘kıyamet alameti’ olarak görenler bile çıktı. Üstelik çift başlı hayvanlar bir oğlakla, yunusla ve buzağılarla da sınırlı değil. Son zamanlarda Anadolu’nun birçok yerinde çift başlı koyun, tavuk doğumlarına şahit olmak mümkün bu son durumlar pek hayra alamet de değil.
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