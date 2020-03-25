Antalya Korkuteli'de Çift Başlı Oğlak Dünya'ya Geldi İŞTE Detaylar!!!

Antalya'nın Korkuteli'ne bağlı Söğütçük Mahallesi'nde Özcan Karaçalı'nın yeni doğum yapan keçisi, çift başlı oğlak doğurdu. Tek beyinli ve çift başlı olarak dünyaya gelen oğlağın, çift ağzı, dört gözü bulunuyor. Şuan evde biberonla beslenen oğlak, ev sakinlerinin neşe kaynağı oldu. Veteriner hekimler ilk yaptıkları kontrollerin ardından oğlağın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak yaşamasının güç olduğu belirtti. Hayvanın tek beyinli ve çift çene yapısına sahip olduğunu belirten Veteriner Hekim Muhammed Özdere, bu tür vakaların çok ender görüldüğünü belirtti. Özdere, "Diprossus adı verilen bir hastalık, çok nadir görülen bir anomali. Aynı beyin içinde, farklı iki ağız yapısı oluşmakta. Bunların nedenleri arasında viral hastalıklar, bakteriyel hastalıklar, parazitsel hastalıklar ve genetik kökenli olabilir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Yaşama şansı çok düşük. Bebek gibi sütle besleniyor. Boyun çift başı taşıyamadığı için dengeyi sağlayamıyor, ayakta duramıyor" diye konuştu.

Antalya'nın Korkuteli'ne bağlı Söğütçük Mahallesi'nde yaşayan geçimini hayvancılık ile sürdüren oğlağın sahibi Özcan Karaçalı, "Böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım ve duymadım. Veteriner çok yaşamaz diyor ama biz ona evin bir bireyi gibi bakıp yaşatmaya çalışacağız. Evimizin ve çocuklarımızın neşe kaynağı oldu" dedi.

Peki Çift başlı hayvanların dünya'ya gelmesi Kıyamet Alameti Mi?

Önce Dikili’de sahile vuran çift başlı yunus yavrusu, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Çift başlı buzağanın doğumu Son Olarak da Çift başlı oğlak görenleri endişelendirdi. Hatta yerel halk arasında bunu ‘kıyamet alameti’ olarak görenler bile çıktı. Üstelik çift başlı hayvanlar bir oğlakla, yunusla ve buzağılarla da sınırlı değil. Son zamanlarda Anadolu’nun birçok yerinde çift başlı koyun, tavuk doğumlarına şahit olmak mümkün bu son durumlar pek hayra alamet de değil.